Dos hombres identificados por las autoridades como objetivos prioritarios y presuntos generadores de violencia en la Ciudad de México terminaron detenidos durante operativos de seguridad realizados en las alcaldías Tláhuac y Álvaro Obregón.

Uno de ellos es David “N”, alias "Carlitos", de apenas 20 años, a quien las autoridades relacionan con al menos cuatro hechos violentos en los que varias personas perdieron la vida. El otro detenido es Iván “N”, conocido como "El Búho", señalado como presunto integrante de un grupo delictivo dedicado a la venta y distribución de drogas en el poniente de la capital.

Intentó escapar en motocicleta

La detención de "Carlitos" ocurrió en calles de la colonia Barrio Santa Cruz, en Tláhuac, cuando policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaban recorridos de vigilancia para prevenir delitos de alto impacto.

Los uniformados circulaban por el cruce de Plutarco Elías Calles y Aztlán cuando notaron que un joven manipulaba varias bolsitas de plástico, similares a las utilizadas para vender droga.

Al darse cuenta de que los policías se acercaban, el sujeto subió a una motocicleta azul e intentó darse a la fuga. Sin embargo, no llegó muy lejos, pues los agentes fueron tras él y lograron darle alcance metros adelante.

Durante la revisión le encontraron una pistola con cinco cartuchos útiles y 300 bolsitas con hierba verde, aparentemente marihuana. Tanto el arma como la posible droga y la motocicleta quedaron aseguradas.

Fue detenido y llevado ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.

Al revisar sus antecedentes y cruzar información, las autoridades encontraron que "Carlitos" podría estar relacionado con cuatro agresiones a balazos registradas en 2016, 2024, 2025 y 2026, hechos en los que murieron varias personas.

Por estos antecedentes, la policía capitalina lo tiene identificado como un presunto generador de violencia en Tláhuac. Hasta ahora, no se ha informado cuál habría sido su participación específica en cada uno de esos casos.

También cayó "El Búho" en Álvaro Obregón

En otra acción policial, ahora en la colonia Pueblo de Santa Fe, alcaldía Álvaro Obregón, fue detenido Iván “N”, alias "El Búho", otro de los sujetos que estaban en la mira de las autoridades capitalinas.

De acuerdo con la SSC, este hombre presuntamente forma parte de una célula delictiva dedicada a comercializar y distribuir drogas en distintas zonas del poniente de la Ciudad de México.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, dio a conocer ambas detenciones a través de sus redes sociales y explicó que forman parte del reforzamiento de la vigilancia en las zonas oriente y poniente de la capital.

El funcionario aseguró que la policía continuará con los operativos para ubicar y detener a personas relacionadas con delitos de alto impacto, desarticular grupos criminales y combatir la violencia en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.