Un hombre de 38 años fue detenido por policías auxiliares, señalado por presuntamente ingresar a una bodega ubicada en la azotea de un inmueble y prenderle fuego, en calles de la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Los hechos ocurrieron ayer, en el inmueble localizado en el cruce de Aguascalientes número 59 y Monterrey, donde vecinos reportaron que comenzaba a salir humo de una pequeña bodega que almacenaba madera.

De acuerdo con el reporte policial de la Policía Auxiliar adscrita a la Alcaldía Cuauhtémoc, momentos después el lugar comenzó a incendiarse, por lo que solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Al sitio acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, a bordo de la unidad MP031, así como personal de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc, quienes realizaron las maniobras correspondientes para controlar y sofocar el fuego.

En el lugar se presentó Ricardo, de 46 años, quien se identificó como propietario de la bodega, mientras que una mujer de 26 años señaló directamente a un sujeto como el presunto responsable de ingresar al espacio y provocar el incendio.

Ante el señalamiento, policías de la Policía Auxiliar detuvieron a Rodrigo Esteban “N”, de 38 años, a quien le informaron sus derechos y el motivo de su aseguramiento.

Posteriormente, el hombre fue trasladado a la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuauhtémoc, donde quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica y deslindar responsabilidades por los daños ocasionados.