El dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la capital del país, Jesús Sesma Suárez, hizo un llamado a reforzar la cultura de cuidado responsable para frenar el abandono de animales de compañía, al señalar que integrar una mascota al hogar representa un compromiso permanente que exige tanto conciencia ciudadana como marcos normativos eficaces.

El líder partidista destacó la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, ordenamiento que, según afirmó, establece disposiciones orientadas a salvaguardar a los ejemplares y a fomentar una mayor responsabilidad entre sus tutores.

De acuerdo con lo expuesto por Sesma Suárez, uno de los ejes principales de esta legislación es la creación del Registro Nacional de Animales de Compañía. Explicó que dicha herramienta tiene como propósito consolidar los mecanismos de identificación y agilizar la coordinación entre las distintas autoridades para prevenir situaciones de abandono y garantizar su protección.

El representante del Verde ecologista subrayó que la nueva norma —aprobada el pasado miércoles— reconoce jurídicamente a los animales como seres sintientes. Asimismo, precisó que el marco legal fija criterios de alcance nacional para asegurar su bienestar integral, abarcando rubros como la nutrición, la salud, el entorno, el comportamiento y el estado mental de los ejemplares.

En su posicionamiento, Sesma Suárez atribuyó este avance legislativo a un esfuerzo conjunto en el que las bancadas de su partido participaron activamente mediante la presentación de iniciativas. Recordó, además, que la ley secundaria da continuidad a la reforma constitucional aprobada en 2024, la cual estableció las bases para ampliar las obligaciones del Estado mexicano en materia de protección animal.

Finalmente, el dirigente capitalino advirtió que el abandono de perros y gatos no solo vulnera la integridad de los propios animales, sino que repercute directamente en las comunidades y en la labor cotidiana de rescatistas y organizaciones protectoras. Por ello, sostuvo que las reformas legales deben acompañarse de campañas permanentes de educación, información y sensibilización que promuevan la adopción responsable desde el ámbito familiar, recordando que una mascota requiere atención veterinaria, alimentación, espacio adecuado y tiempo durante toda su vida.