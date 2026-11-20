Trans presuntamente agreden a simpatizantes de Rojo de la Vega
La presunta agresión habría ocurrido afuera del Congreso CDMX, el grupo señalado al parecer rompió el cerco de seguridad que rodeaba el recinto.
Un grupo de mujeres trans agredió a simpatizantes de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, en las inmediaciones del Congreso de la Ciudad de México, donde la edil comparecerá este viernes ante diputadas y diputados.
Los hechos ocurrieron afuera del recinto legislativo, donde se concentraron personas para manifestar su respaldo y rechazo a la administración de la alcaldesa. En ese contexto se registraron enfrentamientos y agresiones contra algunos de los simpatizantes de Rojo de la Vega.
Los integrantes de la comunidad LGBTTTI llegaron y rompieron el cerco de seguridad que rodeaba el Congreso y se instalaron en la puerta principal donde impidieron el acceso luego de que la alcaldesa ingresara.
Las mujeres trans lanzaron agua y objetos a los simpatizantes de la edil, que en su mayoría son empleados de la Alcaldía Cuauhtémoc.
El incidente ocurre en medio de las tensiones entre la administración de la alcaldesa y grupos de mujeres trans, luego de los hechos registrados en octubre pasado, cuando integrantes de este sector protagonizaron disturbios y causaron destrozos en las instalaciones de la Alcaldía Cuauhtémoc.
En aquella ocasión, las instalaciones de la demarcación resultaron afectadas durante las protestas, lo que generó confrontaciones entre manifestantes y personal de la alcaldía.
Se espera que durante su comparecencia la alcaldesa exponga ante el Poder Legislativo los resultados de su administración y responda a los cuestionamientos de las y los legisladores. Su comparecencia está programada a las 11 de la mañana.