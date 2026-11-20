Un grupo de mujeres trans agredió a simpatizantes de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, en las inmediaciones del Congreso de la Ciudad de México, donde la edil comparecerá este viernes ante diputadas y diputados.

Grupos llegaron afuera del Congreso CDMX. Foto Mateo Reyes Arellano

Los hechos ocurrieron afuera del recinto legislativo, donde se concentraron personas para manifestar su respaldo y rechazo a la administración de la alcaldesa. En ese contexto se registraron enfrentamientos y agresiones contra algunos de los simpatizantes de Rojo de la Vega.

Así fue la confrontación Foto Mateo Reyes Arellano

Los integrantes de la comunidad LGBTTTI llegaron y rompieron el cerco de seguridad que rodeaba el Congreso y se instalaron en la puerta principal donde impidieron el acceso luego de que la alcaldesa ingresara.

Las mujeres trans lanzaron agua y objetos a los simpatizantes de la edil, que en su mayoría son empleados de la Alcaldía Cuauhtémoc.

Grupos de simpatizantes y en contra de la alcaldesa llegaron al recinto Foto Mateo Reyes Arellano

El incidente ocurre en medio de las tensiones entre la administración de la alcaldesa y grupos de mujeres trans, luego de los hechos registrados en octubre pasado, cuando integrantes de este sector protagonizaron disturbios y causaron destrozos en las instalaciones de la Alcaldía Cuauhtémoc.

Grupos de simpatizantes y en contra de la alcaldesa llegaron al recinto. Foto Mateo Reyes Arellano

En aquella ocasión, las instalaciones de la demarcación resultaron afectadas durante las protestas, lo que generó confrontaciones entre manifestantes y personal de la alcaldía.

Grupos de simpatizantes y en contra de la alcaldesa llegaron al recinto. Foto Mateo Reyes Arellano

Se espera que durante su comparecencia la alcaldesa exponga ante el Poder Legislativo los resultados de su administración y responda a los cuestionamientos de las y los legisladores. Su comparecencia está programada a las 11 de la mañana.