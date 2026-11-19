Un motociclista de 39 años perdió la vida luego de caer en un enorme bache cuando circulaba sobre Eje 3 Oriente, Francisco del Paso y Troncoso, en la alcaldía Venustiano Carranza, CDMX; en el accidente también resultó lesionado su hijo, de 15 años, quien viajaba con él rumbo a la escuela.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre perdió el control de la motocicleta al pasar por una profunda oquedad en la carpeta asfáltica y terminó impactándose contra un árbol. Tanto el conductor como el adolescente salieron proyectados; sin embargo, el padre falleció a consecuencia de las lesiones, mientras que el menor fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Motociclista muere tras caer en un bache, su familia pide justicia Cuartoscuro

El caso generó cuestionamientos entre habitantes de la zona, quienes señalaron que el desperfecto llevaba aproximadamente seis meses reportado ante las autoridades, sin que fuera reparado. Incluso, vecinos aseguraron que habían colocado señalamientos para advertir a los automovilistas y motociclistas sobre el riesgo que representaba el hundimiento.

El boletín de las autoridades

De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales, el punto ya había sido escenario de otros accidentes, incluso se compartieron videos de los altercados.

Tras los hechos, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SECGOB) lamentó el accidente y expresó su solidaridad con las personas afectadas y sus familiares.

A través de un comunicado, informó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ya realiza las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el percance.

Asimismo, señaló que el Gobierno capitalino mantiene comunicación permanente con la familia del motociclista para atender sus necesidades inmediatas y brindarles acompañamiento durante las investigaciones que realiza la Fiscalía capitalina.

La dependencia reiteró su disposición de continuar respaldando a los familiares conforme avancen las investigaciones y se esclarezcan los hechos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si existían reportes oficiales previos sobre el desperfecto ni qué instancia era responsable de atenderlo.

Hasta hace unos momentos los familiares de la víctima mortal, identificado como Roger Ángel, estaban a la espera afuera del Incifo a la espera de que se los entregaran. Mientras que el menor seguía hospitalizado.