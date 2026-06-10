Modernización de infraestructura hidráulica mejora abasto de agua en Iztapalapa

Como parte de una estrategia integral de eficiencia operativa, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) documentó una transformación significativa en el suministro de agua potable para la alcaldía Iztapalapa, pasando de un servicio por tandeo de seis horas diarias en 2024 a 15 horas en la actualidad.

Esta medida, señaló la dependencia, beneficia a más de un millón de habitantes y es resultado de una modernización tecnológica que incluye la automatización y telemetría de pozos, tanques y puntos de presión en la red. Estas acciones han permitido recuperar caudales, incrementar la presión y optimizar la distribución del recurso.

La estrategia abarca diversos frentes operativos, como la rehabilitación de rebombeos estratégicos, con los que se han intervenido instalaciones clave, como las del Cerro de la Estrella, Periférico, Consejo Agrarista y Xaltepec, que elevaron la capacidad de bombeo para favorecer a tres millones de personas.

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En la zona de la Sierra de Santa Catarina se llevó a cabo la rehabilitación de la planta potabilizadora Panteón Civil y la construcción de una nueva línea de conducción de 20 pulgadas, con esto se logró un incremento de 33 por ciento en la disponibilidad de agua en esta zona, complementado por mejoras en los tanques La Caldera y TCIA 2.

Para asegurar la sostenibilidad de estas mejoras, la Segiagua informó que ha desplegado brigadas equipadas con tecnología avanzada para la detección de fugas no visibles.

Con el uso de geófonos, correladores acústicos, sistemas robotizados de video inspección y detectores de tuberías, la dependencia, señaló, ha reducido hasta en 70 por ciento el tiempo de localización de fugas.

Con estas acciones no solo se logra una recuperación directa del caudal, que se traduce en mayor agua disponible para la población, sino que también disminuye el impacto de las reparaciones en la vía pública al evitar excavaciones innecesarias.