Desde el inicio del Mundial, 891 personas han terminado en “El Torito”

Mediante el Programa Conduce Sin Alcohol "Copa Mundial de Futbol 2026", entre el 11 de junio y el 8 de julio, se han realizado 265 mil 585 pruebas AlcoStop del ambiente al interior del vehículo, además de dos mil 799 pruebas de alcoholemia de aire espirado, lo que permitió detectar que 891 conductores superaron el límite permitido, por lo que fueron enviados al Torito y 883 vehículos fueron remitidos a un depósito vehicular.

Como parte de las acciones preventivas, en los Festivales Futboleros, el Fan Fest del Zócalo, el perímetro de la Última Milla y los puntos de Park and Ride, se realizaron 11 mil 182 pruebas amistosas y recomendaciones para evitar conducir bajo los efectos del alcohol.

En días pasados, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, dio a conocer que en todos los partidos que jugó la selección mexicana se decomisaron 65 mil latas de cerveza.

Foto: Cuartoscuro

Y destacó que el domingo pasado, en el juego de futbol de México contra Inglaterra, fueron retirados cerca de mil puestos de comercio en vía pública, se suspendieron nueve estacionamientos y dos tiendas de conveniencia por incumplir la Ley Seca.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, detalló que durante los festejos del domingo pasado se aseguraron cuatro mil 672 envases de vidrio y siete mil 725 latas de espuma.