Captura a tres sujetos por robo de taxi en Gustavo A. Madero

Tres hombres fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, ya que son los presuntos responsables del robo de un vehículo en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Por medio de una alerta ciudadana se tuvo conocimiento del robo de un automóvil, por lo cual los monitoristas del sistema de cámaras capitalino comenzó con la búsqueda de la unidad, la cual fue detectada seguida por otro automóvil que servía como muro cuando circulaban por la colonia La Escalera Ticomán, en dicha alcaldía.

Los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte emitieron el reporte, a través de la frecuencia de radio, del robo de un vehículo con cromática de taxi en la zona norte de la ciudad, al cual tenían en seguimiento en tiempo real por las cámaras de videovigilancia y que era seguido por otro vehículo color negro que hacía funciones de muro”, detalló la SSC.

Foto: SSC

Fue así como los agentes en campo llegaron al lugar, en donde localizaron el taxi robado en el cruce de las calles Miguel Bernard y Periférico, por lo que detuvieron a la persona que manejaba.

El vehículo que escoltaba a la unidad robada fue localizado metros adelante, en donde fue interceptado por otro grupo de elementos de la SSC, en el coche iban dos hombres que también fueron detenidos.

Foto: SSC

Al verificar que no contaban con la documentación que acreditara la legal propiedad del taxi, los policías detuvieron a los hombres de 54, 49 y 24 años de edad, les comunicaron sus derechos constitucionales y junto con los vehículos, los pusieron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación, a fin de definir su situación jurídica”.

De acuerdo con los datos de las autoridades, el hombre de 54 años tiene registrado un ingreso al sistema penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo, cometido en el 2000; el de 49 años cuenta con tres ingresos, en 2020 por robo calificado, en 2010 por robo agravado en pandilla y uno más en 2020 por encubrimiento por receptación y contra la salud.