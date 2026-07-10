Madre une cientos de lienzos para exigir la búsqueda de su hijo desaparecido

Para mantener presente a Carlos Emilio y a las miles de personas desaparecidas en México, esta mañana, y a nueve meses de la desaparición del joven chef de 21 años de edad, su mamá, la señora Brenda Valenzuela, realizó la jornada de unión de piezas textiles en la glorieta del Ahuehuete, en Paseo de la Reforma.

La convocatoria fue para cortar piezas de tela de 30 cm x 30 cm con un mensaje pintado y dedicado a su familiar o amigo desaparecido, para luego unirlas entre sí con ayuda de un simbólico listón rojo.

Durante la jornada, se realizó un llamado respetuoso a las autoridades responsables de la investigación para que la búsqueda de su hijo continúe con la urgencia y el respeto que merece.

“Desde hace nueve meses, vivo esperando el día en que vuelva a abrazar a mi hijo (…) hoy no solamente estamos uniendo piezas de tela, estamos uniendo historias, estamos uniendo la memoria de un país que se niega a olvidar”, dijo Brenda.

Subrayó que la desaparición de un familiar no solo se lleva a la persona, sino que también se lleva la paz de una familia, arrebata la tranquilidad y la certeza, y los deja viviendo con la interrogante de saber: ¿dónde está?

Brenda, quien hizo el llamado en redes sociales a diferentes colectivos y madres buscadoras para que se sumaran a su actividad, llegó sola con una máquina de coser y cerca de 400 lienzos previamente pintados a mano a la también llamada glorieta de las y los desaparecidos.