Piden controlar venta y consumo de alcohol en CDMX

Las cinco muertes en festejos deportivos en la Ciudad de México no deben normalizarse porque son incidentes prevenibles y una de las medidas es restringir la comercialización y consumo de alcohol, consideraron activistas.

Activistas Especial

Integrantes de las organizaciones civiles Salud Justa Mx, Red de Acción Sobre Alcohol y Voces Jóvenes por el Derecho a la Salud Mx indicaron que la violencia familiar y los siniestros viales aumentaron durante los festejos mundialistas debido al consumo de alcohol.

Y lamentaron que el Gobierno de la Ciudad de México tenga responsabilidad en las cinco muertes puesto que hubo omisiones y falta de control, que la Ley Seca no existiera en la práctica y que programas como el Alcalímetro no funcionaran de manera aislada.

El ambiente que se vive en la capital se caracteriza por estar lleno e bebidas alcohólicas. Pável Jurado

Los activistas hicieron un exhorto a los tres niveles de Gobierno a crear una política pública que frene el consumo desenfrenado de alcohol, particularmente, durante los festejos deportivos.

“Los festejos del Mundial dejaron al menos cinco personas muertas, siniestros viales y un repunte de violencia de género, la mayoría de los casos vinculados al consumo de alcohol estas tragedias reflejan la ausencia de una Política Nacional y Local contra el Alcohol”, señalaron.

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementó filtros en las calles de ingreso al Ángel Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

Consideraron que una manera de detener el consumo desenfrenado de alcohol, que sólo beneficia a la industria alcoholera, es una política fiscal que aumente impuestos e incremente la edad legal para consumir, restrinja la publicidad y regule la disponibilidad.

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementó filtros en las calles de ingreso al Ángel Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

Los activistas indicaron que en cada partido del Mundial en la Ciudad de México se vendieron unos 2.5 millones de dólares en cerveza.

“El alcohol inhibe la corteza prefrontal desde el primer trago, anulando el control de impulsos y elevando el riesgo de conductas violentas”, indicaron.



“A pesar de la atmósfera de fiesta y cohesión social, los grandes eventos deportivos esconden una realidad alarmante: el recrudecimiento de la violencia de género, tanto dentro de los espacios públicos como en el ámbito privado. De acuerdo con ONU Mujeres, durante torneos de gran magnitud las llamadas de emergencia por violencia familiar se incrementan hasta en un 30 por ciento”, dijo en conferencia de prensa, Yahaira Ochoa Ortiz de Salud Justa Mx y pidió no normalizar el consumo de alcohol en espacios públicos como el Ángel de la Independencia durante las celebraciones deportivas.



“No es normal que un festejo termine en tragedia a causa del alcohol. Al menos una de las cinco muertes se atribuye a una congestión alcohólica, no podemos seguir permitiendo que la industria alcoholera normalice el consumo de alcohol. Aumentar los impuestos, regular la disponibilidad y restringir la comercialización de alcohol son políticas públicas urgentes que los gobiernos locales y federal y sus congresos deben atender”, expresó.

Alonso Robledo, vocero de la Red de Acción Sobre Alcohol, señaló que las cinco muertes en la Ciudad de México eran prevenibles. "Las muertes y los hechos de violencia ocurridos durante los festejos del Mundial no son hechos aislados ni una consecuencia inevitable de la pasión por el fútbol. Son tragedias previsibles y, sobre todo, prevenibles. Mientras el consumo nocivo de alcohol siga normalizado, promovido por la industria y sin regulación suficiente, estos episodios continuarán repitiéndose”, alertó.