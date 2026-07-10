Invitan a disfrutar un recorrido nocturno de cuentos y leyendas en Xochimilco

Para los amantes de lo paranormal y el misterio, el Centro Cultural Mictlán hace una cordial invitación para que experimenten una noche de recorridos por los oscuros canales de Xochimilco, una experiencia llena de leyendas y cultura.

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Esta experiencia se llevará a cabo el sábado 18 de julio, a partir de las 19:00 horas, donde se hará un recorrido por los antiguos canales de Xochimilco a bordo de una trajinera, rodeados por la tranquilidad de la noche y la belleza de un paisaje que ha sido testigo de innumerables historias.

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La primera parada será en la Original Isla de las Muñecas de Don Julián Santana, donde el mismo Don Julián Santana nos contará su historia, el origen y la leyenda de cada una de las muñecas que adornan esta isla.

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Posteriormente nos dirigiremos a una chinampa con mirador, donde viviremos una función de Cuentos y Leyendas, en la que personajes caracterizados darán vida a relatos inspirados en las tradiciones mexicanas, con brujas, aparecidos, la leyenda de La Llorona, el Charro Negro y otras historias que han permanecido vivas gracias a nuestras tradiciones.

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Más que un recorrido, es una experiencia cultural que une teatro, narración oral y el patrimonio de Xochimilco en un ambiente íntimo, auténtico, lleno de misterio y cultura.

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Para los interesados que quieran apartar sus lugares, lo pueden hacer de tres formas: acudir a la Plaza Tláhuac, local D-16, planta alta, frente a Walmart Tláhuac, a una calle del Metro Olivos de la Línea 12, donde podrán comprar sus lugares. La segunda opción es realizar una transferencia bancaria a la cuenta 50035935046.

Clabe: 0361 8050 0369 3504 68, Inbursa, a nombre de Benjamin Campos. Y por último, ingresar al enlace para pagar: https://mpago.la/33DkwtD.

El costo por persona es de 500 pesos e incluye:

Recorrido en trajinera.

Entrada a la Original Isla de las Muñecas.

Entrada al mirador.

Función de Cuentos y Leyendas.

Café caliente con refill.

Pan dulce.

Mezcal artesanal.

Porque las historias que se viven no solo se cuentan. La duración del evento es de aproximadamente cuatro horas; salimos a las 19:00 horas y regresamos pasadas las 23:00 horas. Es una experiencia única que nadie se puede perder.