Habrá más pantallas gigantes en Paseo de la Reforma para ver el México vs Chequia

Para evitar grandes concentraciones de aficionados en el FIFA Fan Fest del Zócalo, que sólo tiene aforo permitido para 55 mil personas, el Gobierno capitalino anunció que incrementará el número de pantallas en el primer cuadro de la ciudad, principalmente en Paseo de la Reforma.

En total, para el encuentro de la Selección Mexicana con su par de Chequia, este miércoles se contará con 48 puntos donde se instalarán pantallas, mismos que estarán distribuidos por diversas zonas de la ciudad.

Del total, 30 pantallas de gran tamaño y con sonido envolvente serán instaladas en sobre Paseo de la Reforma, además de las 9 que se instalaron el pasado jueves en el perímetro del Zócalo, durante el encuentro México-Corea del Sur.

Reproducir Pantallas que se instalan a lo largo del Paseo de la Reforma para ver el México vs Chequia

Los dispositivos se instalarán en el tramo que comprende de la Diana Cazadora al Ángel de la Independencia; cuatro pantallas en el Ángel de la Independencia, en los cuatro costados.

Otras dos pantallas se ubicarán en el Ahuehuete, a los dos costados, -en el tramo que va del Ahuehuete a la Glorieta de Cuauhtémoc-; dos más en la Glorieta de Cuauhtémoc y dos pantallas más, en el tramo que va de Cuauhtémoc a la Glorieta de Amajac.

Igual número de dispositivos se ubicará en el tramo que va de Amajac a Bucareli; otra más en Bucareli; otra más en avenida de la República, y otra pantalla más, en el Monumento a la Revolución.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, detalló que se “amplió el número de espacios para poder ver los partidos”, para contar con 48 espacios en toda la ciudad, de estos; serán 18 puntos, con pantallas gigantes, los que se instalarán a lo largo del zócalo, más los 9 que ya están ubicados en calles aledañas al Zócalo y se instalarán tres pantallas gigantes en la Alameda Central.

Pantallas que se instalan en Paseo de la Reforma para ver el México vs Chequia Foto: Salomón Ramírez

Anuncian tres escenarios futboleros más

Asimismo, para que los aficionados puedan disfrutar de la fiesta futbolera y del partido México-Chequia, se colocarán tres escenarios futboleros: uno en la Glorieta del Ángel, otro en la Glorieta de la Diana Cazadora y uno más en el Monumento a la Revolución, que también contarán con pantalla gigante, para desfogar la alta demanda que se ha tenido en el FIFA Fan Fest del Zócalo.

Brugada hizo un llamado a las familias a que acudan a estos sitios, que se suman a los 18 Festivales Futboleros instalados en las 16 alcaldías.

Los invitamos a que vayan (a estos tres nuevos espacios). En el Monumento a la Revolución, que va a estar adecuado para que allí puedan disfrutar y después de ver el Mundial, puedan quedarse a seguir disfrutando allí, seguramente el festejo que vamos a tener el día de mañana”, expresó.

Por último, Clara Brugada lanzó el llamado a la población a tener responsabilidad durante los festejos en torno al mundial y evitar la ingesta de Bebidas alcohólicas, al recordar que este miércoles 24 de junio, a partir de las 15:00 horas, y hasta las 07:00 horas del jueves 25 de junio, se prohibirá la venta de bebidas –en envases- en el perímetro A del Centro Histórico y en las colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc.