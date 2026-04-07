Metro CDMX licita obras para prevenir efectos de la lluvia

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México realizará trabajos para tratar de reducir afectaciones en el Metro durante la próxima temporada de lluvias.

Este martes, el organismo publicó en la Gaceta Oficial dos licitaciones públicas nacionales para realizar trabajos preventivos como impermeabilización y desazolve.

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La primera licitación es para realizar trabajos de sustitución de impermeabilizante en azoteas de las instalaciones de la red del Metro.

Los trabajos deberán iniciar el primero de mayo y concluir el 31 de octubre, es decir, en plena temporada de lluvias.

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La segunda licitación es para desarrollar trabajos de mantenimiento mediante el desazolve del canal cubeta, cárcamos y drenajes de la red del STC.

Los plazos para ejecutar los trabajos son los mismo que en la anterior, por lo que también se realizarán en plena temporada de precipitaciones que oficialmente inicia el 15 de mayo y concluye en octubre.

En la misma edición de la gaceta oficial, el organismo Metrobús publicó una licitación pública nacional para el servicio de habilitación y adecuación funcional con criterios de accesibilidad en la estación San Lázaro de la Línea 4. El fallo de Metrobús se dará el 15 de abril.

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