¿Qué pasa hoy en el Metro? Alta afluencia genera caos en algunas líneas

El Metro da servicio diariamente a más de cuatro millones de usuarios. Te presentamos el avance, la saturación, el servicio y todos los pormenores que ocurren en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) este viernes 6 de marzo de 2026.

Este día, usuarios se quejan de retrasos en algunas líneas, como la 3, que va de Indios Verdes a Universidad, la cual presenta serios retrasos.

En tanto, también hay reportes de servicio lento en la Línea 7, que va de El Rosario a Barranca del Muerto, aunque el Metro no ha señalado ninguna falla.

¿Cómo avanza el Metro hoy?

A las 6:46 horas, el Metro informó que el paso de los trenes es constante en las Líneas 1, 2, 3, 5, 7, 9 y A.

Nueva Línea 1 y Línea 3

Desde el pasado 16 de noviembre de 2025 se encuentran abiertas todas las estaciones de la Línea 1, de Pantitlán a Chapultepec (dirección Observatorio, incluidas las tres que estaban pendientes: Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio.

Por otra parte, autoridades adelantaron que la Línea 3 del Metro requiere una modernización urgente, debido a las fallas que presenta constantemente.

Aunque no se dio a conocer una fecha exacta, se señaló que el cierre se llevaría a cabo después de que concluyan los trabajos en la Línea 1, aunque esto no ha sucedido.

A los usuarios que se verían afectados por esta situación, se les pidió no adelantarse y esperar a que se dé la información oficial sobre el cierre de la Línea 3, la cual —aseguraron— se dará en tiempo y forma, para que puedan tomar las debidas previsiones.

