Queda libre la ‘Abuela Mataperros’ de Coyoacán; la encaran al salir de juzgados

Flor ‘N’, la llamada ‘Abuela Mataperros’ de Coyoacán, salió libre después de que un juez le concedió suspensión provisional y aceptó la reparación del daño por el homicidio con tortura de la perrita Moni en 2024.

Según trasciende, la mujer, de 77 años, aceptó su culpa, ofreció disculpas y pagará una reparación del daño. Ahora, solo deberá firmar periódicamente y someterse a evaluaciones psicológicas.

La llamada ‘Abuela Mataperros’ de Coyoacán no irá a prisión por ser ‘adulto mayor’ y encontrarse delicada de salud.

Encaran a ‘Abuela Mataperros’ de Coyoacán

Flor 'N', acusada del asesinato de la perrita Moni en Coyoacán. Especial

A su salida de los juzgados, los vecinos de Coyoacán, Xotepingo y alrededores, así como activistas pro-animal, increparon a Flor ‘N’ y, entre gritos, le recriminaron por el asesinato de Moni y de otros canes.

En un video que circula en redes sociales se observa a la señora de 77 con cubrebocas, saliendo del juzgado y caminando, junto a un hombre.

Una mujer la increpa y le grita que nunca va a poder descansar por el dolor que causó tras el asesinato de los perritos.

Tú sabes cuánto dolor nos has hecho, eres una maldita, que todos sepan que no nada más fue Moni, fueron 500 animales durante 50 años”, le dice una mujer a Flor.

Quien la encara, llora y grita que no es posible que haya quedado libre.

Tenemos videos, por qué no quieres pagar, por qué, por qué no te quieren juzgar, por qué te haces la frágil, maldita asesina, eres un monstruo”, recrimina la mujer.

En las imágenes se ve cómo policías tuvieron que intervenir para ayudar a subir a Flor a un auto, tras los reclamos de vecinos y activisas por su liberación.

Asesinato de la perrita Moni en Coyoacán

Flor 'N', acusada del asesinato de la perrita Moni en Coyoacán. Especial

Esmeralda Yarce, dueña de la perrita adulta “Moni” denunció la desaparición, tortura y asesinato de su mascota.

La perrita de 16 años, prácticamente ciega y sorda, salió por error de su casa en la calle Crisantema de Coyoacán el 27 de mayo de 2024. Cuatro días después, Esmeralda y amigos recibieron una llamada anónima que les dijo que buscaran en el complejo de departamentos de Xotepingo 101. Ahí residía Flor “N”, quien aparece en un video de cámaras de seguridad ingresando a su residencia con la perrita atada del cuello.

Al acudir al sitio, Esmeralda y amigos encontraron a la perrita enterrada a las afueras del departamento de la acusada y la necropsia reveló que sufrió tortura.

Flor “N”, de 77 años, tiene otros señalamientos de desaparición de mascotas, en su mayoría perros y gatos, por parte de vecinos de la calle Xotepingo, en Coyoacán.

La mujer abandonó el inmueble donde fue desenterrada “Moni”, pero las medidas cautelares que se impusieron durante su vinculación a proceso la obligó a permanecer en el país durante el mes que se llevó a cabo la investigación complementaria.

