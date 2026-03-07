Francés le pega a conductora de auto porque dijo que invadió el carril de bicis en CDMX

Un hombre originario de Francia se puso muy agresivo con una mujer en plena calle en la zona de la Roma – Condesa en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Según lo que se vio y lo que contaron testigos, el tipo empezó a reclamarle porque —según él— ella invadió el paso de su bicicleta.

La discusión @c4jimenez

La mujer iba manejando un vehículo color rojo y estaba intentando dar vuelta en U, por lo que tuvo que pasar al parecer momentáneamente sobre el carril para bicicletas. Pero el francés se puso muy intenso y metió la mano en el auto para asestarle un golpe en la cara a la conductora.

Un hombre que se dio cuenta de inmediato del golpe le gritó:

“¡No le pegues cabrón… es una mujer, pendejo!”

Otras personas también comenzaron a rodear al francés con su bici, mientras le hacían reclamos, incluso un sujeto que llevaba una mochila color negro con rojo, se estiró para darle un golpe al francés en la cara.

Llegó la policía

El hombre insistía en que ella incluso lo había golpeado con el coche, pero ahí mismo un vecino desde un balcón gritó que él grabó todo y que tenía video donde se veía claramente que el auto nunca lo tocó.

Mientras seguía la discusión, una agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, se acercó al lugar del altercado. Tras ver la situación, intervino y terminó deteniendo al sujeto.

*bb