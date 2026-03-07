Pide Canaco CDMX prevenir violencia en marcha 8M

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) exhortó a las autoridades a prevenir actos de violencia, investigar y sancionar cualquier acto de vandalismo durante la marcha del 8M.

Conforme a derecho y garantizar que la actuación de las fuerzas de seguridad se realice con estricto apego a los protocolos de uso legítimo de la fuerza y al respeto de los derechos humanos”, indicó en un comunicado.

Canaco CDMX llamó a fortalecer la igualdad y erradicar la violencia contra las mujeres.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México expresa su respeto a la marcha que se realizará este 8 de marzo y reconoce el derecho de las mujeres a manifestarse para exigir igualdad sustantiva, seguridad y una vida libre de violencia”, acotó.

Impulso a la igualdad y seguridad

Marcha del 8M. Cuartoscuro / Graciela López Herrera

Consideró que las agresiones y los feminicidios que continúan afectando a miles de mujeres en el país son una realidad que no puede ser ignorada y que exige la acción conjunta de todos los sectores de la sociedad.

Desde el sector empresarial reiteramos nuestro respeto al derecho a la manifestación pacífica y nuestro compromiso con la construcción de entornos laborales dignos, seguros e igualitarios.

“Confiamos en que esta jornada se desarrolle en un ambiente de respeto y convivencia cívica, donde puedan coincidir la expresión social y el desarrollo de las actividades económicas que generan empleo para miles de familias”, acotó.

Las empresas y comercios que integran la Canaco CDMX son también espacios donde miles de mujeres trabajan y emprenden, agregó.

Por lo que el impulso a la igualdad y la seguridad es una causa compartida”, señaló.

Y reiteró su disposición para seguir colaborando con autoridades y comunidad en la construcción de una sociedad más equitativa, segura y con mayores oportunidades para todas las personas.

*mvg*