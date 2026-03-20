Metro hoy viernes 20 de marzo: Retiro de tren en Línea B causa caos

El Metro da servicio diariamente a más de cuatro millones de usuarios. Te presentamos el avance, la saturación, el servicio y todos los pormenores que ocurren en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) este viernes 20 de marzo de 2026.

Este día, usuarios se quejan de retrasos en algunas líneas, como la B, que va de Ciudad Azteca a Buenavista, la cual presenta serios retrasos.

No se nota que estén agilizando nada. Nosotros también queremos llegar a nuestros trabajos. No está ni saturado el vagón para que digan que se obstruye el cierre de puertas”, se quejó un usuario.

En tanto, el Metro respondió que se agilizaría la circulación de trenes, después de haber realizo el retiro de un tren para revisión.

¿Cómo avanza el Metro hoy?

A las 6:51 horas, el Metro informó que comenzó a incrementarse la afluencia en las Líneas 3, 8 y B, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje.

Nueva Línea 1 y Línea 3

Desde el pasado 16 de noviembre de 2025 se encuentran abiertas todas las estaciones de la Línea 1, de Pantitlán a Chapultepec (dirección Observatorio, incluidas las tres que estaban pendientes: Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio.

Por otra parte, autoridades adelantaron que la Línea 3 del Metro requiere una modernización urgente, debido a las fallas que presenta constantemente.

Aunque no se dio a conocer una fecha exacta, se señaló que el cierre se llevaría a cabo después de que concluyan los trabajos en la Línea 1, aunque esto no ha sucedido.

A los usuarios que se verían afectados por esta situación, se les pidió no adelantarse y esperar a que se dé la información oficial sobre el cierre de la Línea 3, la cual —aseguraron— se dará en tiempo y forma, para que puedan tomar las debidas previsiones.

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