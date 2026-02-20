Denuncian a 'Lady Naucalpan' tras agredir a mujer ciclista en Polanco, CDMX

La mujer que fue agredida por "Lady Naucalpan", la denunció por amenazas y lesiones dolosas luego de que la joven de 23 años recuperara su libertad tras ser detenida el miércoles pasado en Polanco, Ciudada de México.

La mujer altanera llamó india a la ciclista y presumió que su abuelo es el Presidente Municipal de Naucalpan Especial

La denunciante señaló que el Ministerio Público calificó sus lesiones como que sanan en menos de 15 días, por ello Daniela "N" dijo a su salida de la Fiscalía de Miguel Hidalgo que esperaba que las autoridades si judicialicen su caso.

En el Juez Cívico la dejaron libre

El vehículo Especial

Al ser entrevistada la afectada señaló que su agresora identificada como Victoria "N" fue presentada ante el Juzgado Cívico después de que la mordió y golpeó, hecho que fue captado en video y difundido en redes sociales.

Lady Especial

Durante el altercado la agresora aseguró ser familiar del presidente municipal de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México.

Así los hechos

Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Presidente Masaryk y la calle Hegel, donde uniformadas realizaban labores preventivas cuando se percataron de una pelea entre un grupo de mujeres.

Al intervenir para separar a las involucradas, dos de ellas intentaron huir a bordo de un automóvil, el cual fue dirigido hacia una de las policías con la intención de afectar su integridad física.

Una vez controlada la situación, la mujer comenzó a insultar y amenazar a las oficiales antes de ser asegurada.

*BB