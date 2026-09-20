Clara Brugada pide desde Nueva York, fortalecer la cooperación entre las principales metrópolis del mundo

Desde Nueva York, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, llamó a fortalecer la cooperación entre las principales metrópolis del mundo para enfrentar de manera conjunta los retos de vivienda, cambio climático y migración, durante su participación en el encuentro internacional Urban 20 (U20), foro que busca llevar las propuestas de las ciudades a las discusiones del G20.

Ante representantes de gobiernos locales de distintas partes del mundo, Brugada sostuvo que las ciudades deben tener un papel activo en la construcción de soluciones a los desafíos globales, al considerar que es en los territorios donde estos problemas se viven de forma cotidiana.

“Las ciudades no podemos ser espectadoras de las decisiones globales. Los grandes desafíos del mundo se viven todos los días en nuestras calles, barrios y colonias, y por eso tenemos que participar en la construcción de las soluciones”, expresó.

Durante su intervención, la mandataria capitalina defendió la vivienda digna y asequible como un derecho fundamental frente a fenómenos como la gentrificación y la financiarización del mercado inmobiliario, al señalar que las políticas urbanas deben garantizar que las personas puedan permanecer y desarrollar su proyecto de vida en las ciudades.

“Queremos ciudades que no expulsen a su gente, sino que hagan posible que las personas puedan quedarse, vivir, trabajar, cuidar, soñar y construir en ellas su futuro. La vivienda no es un privilegio, es un derecho”, afirmó.

Como parte de las experiencias que la Ciudad de México compartió en el foro, Brugada presentó el modelo de las UTOPÍAS, concebido como una estrategia de urbanismo social, feminista, de proximidad y sostenible que acerca servicios de cultura, deporte, salud, educación y cuidados a las comunidades. También destacó el avance en la construcción del Sistema Público de Cuidados como una política orientada a garantizar derechos desde los territorios.

En el encuentro, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, reconoció a las UTOPÍAS como una experiencia de referencia para su administración y destacó el modelo impulsado por la capital mexicana para fortalecer la dignidad y la calidad de vida de las personas trabajadoras.

La Jefa de Gobierno también planteó la necesidad de acelerar una transición energética limpia y justa, fortalecer la resiliencia urbana frente a los efectos del cambio climático y abordar la migración desde una perspectiva de derechos humanos, inclusión y acceso a servicios.

“Frente a la desigualdad, ciudades de derechos; frente al miedo, ciudades refugio; frente a la guerra, ciudades de paz. Necesitamos una gran alianza internacional de ciudades democráticas y ciudades para la gente”, señaló.

La agenda de Clara Brugada en el Urban 20 continuará con nuevas intervenciones sobre cambio climático, migración y vivienda, además del intercambio de experiencias locales que puedan convertirse en propuestas para la agenda internacional que las ciudades llevarán al G20.