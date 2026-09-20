Cae árbol y daña tres autos en la colonia Álamos de la CDMX 

Un árbol de unos 20 metros de longitud cayó sobre tres autos y cableado en la colonia Álamos de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México (CDMX), sin que se registraran personas lesionadas.

El incidente ocurrió en la calle 5 de Febrero de la colonia Alamos, reportó el Heroico Cuerpo de Bomberos.

La caída del árbol también afectó a tres postes. Vulcanos acudieron al sitio a retirar el árbol que se desprendió desde la raíz.

Bomberos atendieron la emergencia Foto: Especial

¿Por qué se caen tantos árboles en la CDMX?

Los árboles en la CDMX se caen principalmente por una combinación de factores climáticos extremos, falta de mantenimiento urbano, daños en sus raíces y selección inadecuada de especies.

Factores Principales:

Lluvias y vientos fuertes.

Falta de espacio y concreto.

Plagas y enfermedades.

Falta de poda y mantenimiento.

Las alcaldías de la Ciudad de México que registran un mayor número de árboles y ramas caídos son Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo, de acuerdo a datos oficiales.