“Entregamos vivienda social nueva que cuesta tres veces menos” que en el mercado”: Brugada

Al participar en la Cumbre de Alcaldes Urban 20 en Nueva York, U20, la jefa de gobierno, Clara Brugada, expresó que su administración está entregando vivienda social nueva que cuesta tres veces menos de lo que vale en el mercado.

Viviendas por menos de 50 mil dólares -860 mil pesos- en zonas donde cuestan ya entre 150 y 200 mil dólares -entre 2 millones 580 mil pesos y 3 millones 440 mil pesos- y en este año arrancamos una empresa pública de construcción de vivienda” dijo en la cumbre en la que participa el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani y el de Barcelona, Jaume Collboni, entre otros.

Brugada expuso que su administración ha adquirido “en condiciones de mucha disputa y tensión por el suelo en estos 2 años, 250 mil metros cuadrados para construir vivienda”.

Se refirió a la estrategia que llevan a cabo a través del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México, INVI, y comentó que entregan créditos a tasa cero a las familias trabajadoras “cuya devolución de este crédito no supera el 20 por ciento de sus ingresos”.

Y expuso que la política de vivienda de su administración es una política de democratización del crédito, de inclusión financiera a quienes históricamente han sido excluidos de la banca tradicional.

Y también se ha incrementado la construcción de vivienda ecológica, dijo la mandataria quien habló de que se han instalado 16 mil sistemas de captación de agua de lluvia, calentadores solares y huertos urbanos.

Y narró que como muchas familias recurren a la autoconstrucción a veces “no tienen techo o tienen grandes problemas porque la familia crece y necesitan la ampliación. Así que mejoramos la habitabilidad de la vivienda para cumplir con el precepto del derecho a una vivienda digna”, hasta el momento se han mejorado 40 mil viviendas que tenían estos problemas.