Gobierno de la CDMX invertirá 234 millones de pesos en mercados públicos

El Gobierno de la Ciudad de México invertirá 234 millones de pesos para mejorar y renovar la infraestructura de 189 mercados públicos durante 2026.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó el programa Presupuesto Participativo para Mercados Públicos, el cual operará con apoyo de los locatarios, quienes recibirán los recursos para realizar las obras que crean convenientes para mejorar la infraestructura de su centro de trabajo.

Los mercados para este gobierno y para la ciudad deben ser una prioridad (…) Desde que entramos a gobernar propusimos transformar, renovar, mejorar, todos los mercados públicos de la ciudad de México “, expresó.

Además, celebró que en dos años se han invertido 468 millones de pesos para transformar 270 mercados públicos de los 340 existentes, es decir, más del 80 por ciento del total.

Con esto se beneficiará a más de 41 mil locatarios. La mandataria capitalina destacó que cada mercado recibirá un millón de pesos, los cuales se entregarán a los locatarios, quienes se encargarán de gestionar el recurso, así como vigilar su correcto uso.

Por otro lado, la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Manola Zabalza Aldama, explicó que se pretende renovar la infraestructura hidráulica, eléctrica, así como las instalaciones de gas ubicadas en estos centros, todo ello con apoyo técnico de la Secretaría de Obras y Servicios, así como de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para garantizar la seguridad de los trabajos.