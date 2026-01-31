Imparten mega clase de TikTok para fomentar comercio digital

Unas tres mil personas participaron en la Mega Clase de Contenido de TikTok, enfocada en creación de contenido, comercio digital e innovación tecnológica.

Durante la jornada gratuita, organizada por la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) capitalina en colaboración con TikTok y la alcaldía Venustiano Carranza, ofrecieron a los asistentes herramientas para impulsar la economía digital, la innovación y el uso estratégico de la tecnología como motor de desarrollo económico en la Ciudad de México.

Se trata, dijo la titular de Sedeco, Manola Zabalza, de un paso más para cumplir con el compromiso con las y los capitalinos de continuar fortaleciendo la economía digital, la innovación y la tecnología e impulsar a las redes sociales como un espacio clave para generar oportunidades reales y promover el talento local.

“Esta megaclase es para perder el miedo. Para todos los negocios, giros y profesionistas que se quieren volver creadores de contenido digital para aumentar sus ventas y sus ingresos. Hoy nos vamos a atrever a conocer cómo las plataformas digitales nos hacen conocer a gente que se parece a nosotras, nos hacen tener nuevos ingresos y nos hacen ver el mundo digital como una parte de nuestro mundo real”, afirmó Zabalza Aldama.

Ayuda a emprendimientos y economía familiar

Desde el Deportivo Oceanía, durante la jornada se impartieron clases magistrales y capacitaciones prácticas sobre cómo crear contenido relevante y efectivo en TikTok, para aprovechar el alcance de la plataforma, conectar con nuevas audiencias y utilizar TikTok Shop como una herramienta de Discovery Commerce para fortalecer negocios locales, emprendimientos y economías familiares.

La Sedeco expuso que es necesario impulsar a las redes sociales como un espacio clave para generar oportunidades reales Foto: Especial

Además, creadores de contenido realizaron un conversatorio moderado por Alonso Noriega, gerente de Comunicación en TikTok para América Latina, en el que compartieron experiencias sobre emprendimiento, consumo local, impacto social y el papel de las plataformas digitales en la activación económica desde la base comunitaria.

Piden no caer en censura

En su oportunidad, el coordinador general del Subsistema de Educación Comunitaria Pilares, Javier Hidalgo, destacó que TikTok se ha convertido en un espacio de comunicación, por lo que espera que continúe con un diálogo natural y orgánico, como lo es actualmente y no caiga en la censura como otras redes sociales.

La Mega Clase forma parte de la estrategia de la Sedeco para posicionar a la creatividad y la innovación tecnológica como activos clave de la economía local y como vías reales de inclusión productiva.

