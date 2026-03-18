AQÜIFERA Festival del Bosque dimensionará valor del agua

En el Bosque de Chapultepec se llevará a cabo AQÜIFERA Festival del Bosque 2026, cuyo objetivo es destacar la importancia del agua en el origen de la vida, como bien común y la responsabilidad compartida que la sociedad debe tener para su cuidado.

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) informó que las actividades que se llevarán a cabo con un enfoque cultural, educativo, artístico y ambiental abiertas a todo público.

Dicho festival se realizará del 2 al 5 de abril en 21 sedes distribuidas en las cuatro secciones del Bosque de Chapultepec, en las que habrá conferencias magistrales, conciertos, talleres, teatro, danza, una exposición fotográfica.

También habrá experiencias inmersivas que permitirán explorar la dimensión ecosistémica, histórica, social, artística y cultural del agua en la Ciudad de México y en el Bosque de Chapultepec”, destacó la Sedema.

Restauración de fuentes

Natasha Uren, directora Ejecutiva del Bosque de Chapultepec, dijo que la creación de este festival es fomentar acciones individuales y colectivas para cuidar el agua, a través de experiencias en las que se combinan la celebración y conciencia ambiental respecto al impacto del ahorro colectivo, huella hídrica, origen y destino del agua, con el cambio climático como eje transversal.

Además, con esta edición se contribuirá a la restauración de algunas fuentes del Bosque de Chapultepec, para que la conversación en torno al agua se traduzca en acciones concretas en la recuperación del espacio público.

Para que la entrada al festival sea más fácil se implementará un operativo especial de movilidad, por lo que se pide al público llegar en Metro, Metrobús, Cablebús, Trolebús y Ecobici.

La cartelera completa se puede descargar aquí.

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