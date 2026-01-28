Mayor presupuesto a suelo de conservación, apuesta al futuro de CDMX: Judith Vanegas

El incremento de 7.5 por ciento en el Presupuesto 2026 para las siete alcaldías con suelo de conservación de la Ciudad de México (CDMX), y el significativo aumento de 20.4 por ciento a la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), es una apuesta al futuro, ante los retos por el cambio climático, la seguridad alimentaria y el avance de la mancha urbana.

En entrevista con Excélsior, Judith Vanegas Tapia, presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos del Congreso de la CDMX, explicó que el suelo de conservación, que abarca casi el 60 por ciento del territorio de la Ciudad de México (principalmente al sur y poniente), es vital para la recarga de los mantos acuíferos, porque suministra entre el 60 y 70 por ciento del agua que requiere la región.

Presupuesto a suelo de conservación en CDMX. Daniel Betanzos y Ernesto Méndez

Además, detalló que regula el clima, limpia el aire que respiramos y alberga alrededor del 12 por ciento de la riqueza biológica a nivel nacional.

La diputada local morenista, recordó que también en el suelo de conservación se produce la mayor parte de las hortalizas que consumimos, maíz nativo, nopal, entre otros alimentos, con sistemas tan efectivos como las chinampas.

El aumento al presupuesto en estos rubros es una apuesta al futuro y a la supervivencia de esta gran ciudad; es una inversión estratégica para las nuevas generaciones y el combate al cambio climático”, manifestó.

Con este incremento presupuestal, las siete alcaldías con suelo de conservación recibirán mayores recursos económicos con respecto a 2025: Tlalpan (251.5 millones de pesos); Tláhuac (167.2 millones de pesos); Xochimilco (196.1 millones de pesos); Milpa Alta (143.8 millones de pesos); Magdalena Contreras (162.5 millones de pesos); Álvaro Obregón (294.5 millones de pesos; y Cuajimalpa de Morelos (167.1 millones de pesos).

Prioridades

Judith Vanegas Tapia destacó que, en el presupuesto destinado a la SEDEMA, que recibió un incremento de 309 millones de pesos en 2026, se incluye una partida de alrededor de mil 100 millones de pesos para la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (CORENADR).

Señaló que el objetivo es fortalecer el programa Altépetl Bienestar, para apoyo a los productores agrícolas, así como la protección del suelo de conservación y el impulso de las comunidades rurales, con el fin de que no vendan las tierras y no se construyan casas.

Comentó que los recursos también servirán para atender el problema de plagas que enfrentan los árboles de la Ciudad de México, como el gusano barredor o el gusano descortezador del tallo, así como para continuar con los operativos contra la tala ilegal en el llamado Bosque de Agua en la Zona Metropolitana del Valle de México.

La presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos del Congreso de la CDMX, dijo que un punto muy importante es que con mayor presupuesto se podrán atender de mejor manera los incendios forestales en esta época de estiaje.

Hay que darle un merecido reconocimiento a los brigadistas que en estos momentos están realizando acciones preventivas, abriendo brechas cortafuegos, ante la próxima temporada de incendios, con el fin de evitar que las llamas dañen nuestro suelo de conservación”, puntualizó.

*mvg*