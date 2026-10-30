¿Cuánto tiempo podría pasar en prisión el 'mata perros' de la Condesa?

El sujeto detenido la mañana de este viernes 30 de octubre y quien es señalado de colocar al menos 14 cebos con veneno en calles de la colonia Condesa, habría provocado la muerte de cuatro perritos y dejado a varios más intoxicados.

Al parecer se trató de una venganza porque un perro mordió a su hijo. El individuo identificado como Salvador de 58 años y vecino de la Condesa, colocó la comida envenenada en las calles y parques de la colonia.

El hombre, a quien ya se le llaman el “mata perros” de la Condesa, fue detenido luego de varios días de miedo y denuncias de los vecinos. Información en redes señala que en algunas ocasiones habría aventado los cebos desde la ventana de su propia casa.

El caso comenzó a causar alarma desde el martes 27 de octubre, varios perritos que habían paseado en el Parque España y calles cercanas comenzaron a presentar síntomas de intoxicación. Algunos lograron sobrevivir, pero cuatro murieron.

El trozo de salami con el veneno Especial

Las autoridades hallaron más pedazos de salami sospechosos tirados en la vía pública. Hasta el jueves habían localizado 14 cebos que escondían cápsulas azules con una sustancia tóxica.

Investigan posible envenenamiento perritos Parque España Foto: Ariel Rodríguez | Excélsior

La Fiscalía capitalina confirmó que se trataba de metomilo, un insecticida altamente tóxico, capaz de provocar una intoxicación grave e incluso la muerte.

Alrededor de las 9 de la mañana, el sujeto fue llevado a un médico legista y al salir del Ministerio Público fue abordado por varios reporteros quienes lo cuestionaron dónde adquirió el veneno y por qué atacó a los perritos, sin embargo, el detenido no quiso hablar.

¿Cuántos años de cárcel podría pasar el presunto ‘mata perros’?

En la Ciudad de México, matar intencionalmente a un perro mediante envenenamiento puede constituir el delito de maltrato o crueldad animal. El artículo 350 Ter del Código Penal capitalino contempla penas de dos a seis años de prisión, además de una multa de 600 a mil 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Así fue captado el sujeto José Antonio García

Para 2026, cada UMA tiene un valor de 117.31 pesos, por lo que la multa podría ir de 70 mil 386 a 140 mil 772 pesos.

Cuando se comprueba que el animal sufrió gravemente antes de morir, por ejemplo, cuando el veneno le provocó una agonía prolongada, la pena puede aumentar hasta en dos terceras partes. Esto significa que, en un caso agravado, el castigo podría llegar hasta los 10 años de prisión.

Además, en este caso no se investiga la muerte de un solo perro, sino de cuatro. Finalmente será un juez quien determine su responsabilidad y el tiempo que pueda pasar en prisión.