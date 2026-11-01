Operadores de transporte público evocan las tradiciones del Día de Muertos en Xochimilco

Operadores de transporte público que prestan servicio en los pueblos de Xochimilco se sumaron a las celebraciones del Día de Muertos con máscaras de calaveras, disfraces y unidades adornadas con papel picado, como parte de una iniciativa de Zonal Xochimilco (Zoxo), perteneciente a CISA (operador del Metrobús en el corredor Insurgentes), para preservar las tradiciones de la comunidad.

Durante este fin de semana, conductoras y conductores participan en actividades alusivas a esta festividad, que mantiene un profundo arraigo entre las familias de la demarcación, particularmente en pueblos como Tulyehualco y San Gregorio, donde las visitas a los panteones, las ofrendas y las celebraciones comunitarias forman parte de las costumbres heredadas por generaciones.

Para Miriam Lisbeth Lemus Aguilar, operadora de Zoxo, la iniciativa tiene un significado que va más allá de portar una máscara, pues representa una oportunidad para mantener vivas las historias y expresiones culturales de los pueblos, entre ellas la leyenda de La Llorona, uno de los personajes más representativos del imaginario de Xochimilco.

“Es una tradición que se está perdiendo”, comentó al explicar la importancia de involucrar a las nuevas generaciones en la preservación de estas costumbres.

La conductora relató que, aunque algunos pasajeros inicialmente reaccionan con sorpresa al encontrar a los operadores caracterizados, la experiencia genera sonrisas y conversaciones que favorecen una relación más cercana entre usuarios y conductores.

Juan Daniel Emigdio García, también operador de Zoxo, considera que el transporte público forma parte de la vida comunitaria y que durante estas fechas adquiere un significado especial, al trasladar a familias que acuden a los panteones, llevan flores, encienden veladoras y participan en las ceremonias dedicadas a sus difuntos.

“Nosotros trasladamos a toda esa gente”, compartió al recordar que los recorridos por Tulyehualco, San Gregorio y otros pueblos permiten observar las distintas formas en que las familias mantienen vivas sus tradiciones.

Incluso, comentó que algunos pasajeros se animan a maquillarse o caracterizarse después de observar a los operadores participar en la celebración.

“Poco a poco buscamos rescatar esas tradiciones”, explicó.

Las tradiciones también recorren Xochimilco

Óscar Pedroza, gerente general de Zoxo, explicó que la iniciativa contempla la participación voluntaria de una comunidad de 260 conductoras y conductores que prestan servicio en los pueblos de Xochimilco, mediante el uso de máscaras, disfraces y adornos alusivos al Día de Muertos.

Detalló que esta actividad, realizada también el año pasado, ha tenido una respuesta favorable entre los pasajeros, particularmente entre niñas y niños, quienes muestran entusiasmo al encontrarse con autobuses decorados y personajes característicos de la celebración.

Para garantizar la seguridad durante los recorridos, las máscaras se utilizan únicamente en las bases y se retiran al momento de conducir, mientras que las unidades mantienen su operación habitual, de las 4:00 de la mañana a las 10:30 de la noche.

Las actividades continuarán hasta el lunes, en coincidencia con las celebraciones que reúnen a las familias en los distintos pueblos de la demarcación.

De esta manera, los operadores del transporte público también participan en la preservación de las costumbres de Xochimilco, donde las tradiciones del Día de Muertos forman parte de la vida cotidiana y de la identidad de sus comunidades