“Mataría a todos los perros”, reconoce detenido por envenenamiento en la Condesa

“Mordieron a mi hijo y mataría a todos los perros si pudiera”, manifestó Salvador “N” tras ser detenido por su probable participación en el envenenamiento de perros en la colonia Condesa, de la alcaldía Cuauhtémoc.

El hombre, residente de dicha colonia, fue señalado de distribuir cebos tóxicos en el Parque España y sus calles aledañas, lo que habría provocado la muerte de al menos cuatro caninos de distintas razas.

De acuerdo con la versión expresada por el imputado, días antes su hijo había sido agredido por un perro y, según afirmó, ni el dueño del animal ni alguna autoridad le brindaron auxilio. Esta situación, dijo, le generó molestia y lo llevó a decidir que causaría la muerte de todos los perros de la zona.

Kiara y Siberia fueron dos de las perras que comieron los cebos con veneno y lograron sobrevivir Foto: Ariel Rodríguez | Excélsior

La Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU), encabezada por Mitzi León, cuenta con imágenes de cámaras de seguridad privada en las que presuntamente se observa al sujeto arrojar los cebos envenenados.

Las indagatorias que obran en la carpeta de investigación CI-FIDAMPU/A/UI-1 S/D/02007/10-2026, establecen que los días 26, 27 y 28 de octubre, Salvador “N” habría distribuido diversas pastillas que contenían el insecticida metomilo, envueltas en carne y salchichas.

Rufían fue uno de los perros que perdieron la vida tras pasear en el Parque España Foto: Cortesía

Ante estos hechos, la FIDAMPU, en coordinación con la Policía de Investigación, realizó trabajos de inteligencia que permitieron localizar al imputado y solicitar una orden de aprehensión por el delito de crueldad animal.

Hoy, la FIDAMPU solicitó ante un juez de control de la Unidad de Gestión Judicial 12 el libramiento de la orden, la cual fue ejecutada este mismo día, aproximadamente a las 14:00 horas.

En las próximas horas un juez de control determinará la situación jurídica del acusado de maltrato animal.