Fuga de agua afecta ocho viviendas en la Gustavo A. Madero

Una fuga de agua afectó al menos los patios de ocho viviendas en la Alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México.

El incidente ocurrió en Calle Norte 5A cerca del cruce con Poniente 108 en la colonia Defensores de la República en zona ya antes mencioanda, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Al momento, se tiene afectación en 8 viviendas principalmente en patios”, señaló.

El incidente ocurrió en una tubería de 12 pulgadas. Personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua trabajaba para reparar la fuga.

Por su parte, personal de la SGIRPC laboraba para abatir los niveles en los inmuebles afectados.