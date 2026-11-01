Brugada anuncia entrega de cobijas y cenas calientes en CDMX por temporada de frío

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció el inicio de las acciones de atención por la temporada invernal 2026, con la entrega de cobijas y la distribución de cenas calientes, pan y café para personas en situación de calle y habitantes de las zonas más altas de la capital.

La estrategia, denominada “En temporada de frío, la ciudad te cuida y te cobija”, comenzó este domingo 1 de noviembre y busca proteger a la población más vulnerable ante el descenso de las temperaturas.

Brugada informó que ya se han presentado más de 56 frentes fríos, por lo que su administración adelantó las acciones de asistencia social para atender a quienes enfrentan las bajas temperaturas sin condiciones adecuadas de protección.

Como parte del programa de atención invernal, el Gobierno de la Ciudad de México contempla la distribución diaria de alimentos calientes, pan y café, además de la entrega gratuita de cobijas.

Las acciones estarán dirigidas principalmente a personas que pernoctan en la vía pública, así como a habitantes de las zonas altas de la capital, donde las bajas temperaturas suelen sentirse con mayor intensidad.

El servicio de café comenzará desde las primeras horas del día, mientras que las jornadas de atención buscarán acercar alimentos y apoyos a quienes más lo necesitan.

La administración capitalina también prevé reforzar la asistencia social para evitar que las condiciones climáticas representen un riesgo para la salud de las personas en situación de vulnerabilidad.

Anuncia vacunación contra influenza, covid-19 y neumococo

Además de la entrega de cobijas y alimentos, la estrategia contempla jornadas de vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo.

La jefa de Gobierno llamó a la población a completar sus esquemas de vacunación para enfrentar la temporada de frío con mayor protección.

Brugada señaló que la Ciudad de México necesita “tener todas las defensas” para reducir los riesgos asociados con las enfermedades respiratorias durante los meses de bajas temperaturas.

Las acciones de salud se suman a las medidas de asistencia social para brindar atención integral a los sectores que enfrentan mayores dificultades durante el invierno.

Inicio de la temporada invernal 2026

El arranque de la estrategia este 1 de noviembre representa un adelanto respecto al calendario anunciado durante el año pasado.

En noviembre de 2025, el Gobierno capitalino puso en marcha la Temporada Invernal 2025-2026, con la previsión de distribuir más de 150 mil cobijas y más de 150 mil comidas calientes.

En aquella ocasión, Brugada informó que las jornadas comenzarían el 15 de noviembre e incluirían 300 acciones de atención para personas en situación de calle.

Este año, las actividades comenzaron dos semanas antes, con el objetivo de anticipar la asistencia ante las condiciones climáticas y el registro de frentes fríos.

Los frentes fríos se presentan regularmente entre septiembre y mayo, aunque los meses de mayor intensidad suelen concentrarse entre noviembre y febrero.

Las previsiones meteorológicas varían en cada temporada. Para el invierno 2023-2024, el Sistema de Alerta Temprana de la Ciudad de México estimaba 56 frentes fríos, mientras que para 2025-2026 el Servicio Meteorológico Nacional contemplaba alrededor de 48.

En su anuncio de este domingo, Brugada afirmó que ya se han presentado más de 56 frentes fríos, por lo que su administración decidió reforzar las medidas de protección para las personas expuestas a las bajas temperaturas.