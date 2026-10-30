Detienen a 'mata perros' que envenenó a más de 10 en la Condesa

El presunto envenenador de perritos en la Condesa fue detenido esta mañana de viernes, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México capturaron al hombre identificado como el presunto responsable de dejar cebos con veneno en calles de esta zona,

Ya cayó el llamado 'mata perros' Especial

La captura ocurrió alrededor de las 6:00 de la mañana, el sujeto estaría relacionado con la colocación de los cebos en las calles de Atlixco y Juan Escutia, donde presuntamente dejó alimento con sustancias tóxicas para que los animales lo comieran.

Al parecer la explicación que habría dado el hombre fue que decidió actuar de esa manera porque días atrás un perro había atacado a uno de sus familiares.

Al parecer buscó desquitarse por aquella agresión, el caso provocó preocupación entre quienes viven en la Condesa y acostumbran salir a caminar con sus mascotas, pues llevar a pasear a sus perros se convirtió en un riesgo por la presencia de comida envenenada en la vía pública.

Hasta ahora, el saldo reportado es de cuatro perritos muertos, mientras que otros animales también habrían resultado afectados.