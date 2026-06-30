Más de un millón de personas toman las calles de la CDMX por la victoria del Tri

El histórico triunfo de la Selección Mexicana y su pase a octavos de final en el Mundial 2026 desató una ola de celebraciones que desbordó los principales puntos de reunión en la capital del país.

“Estamos muy, muy felices, no solo por el triunfo de México, sino que después de esta racha de 40 años pasamos a la siguiente ronda (...) y por último, miren, ya tenemos un millón de vecinos y ciudadanos en las calles festejando”, resaltó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, desde el Festival Futbolero de Azcapotzalco.

Ante la magnitud de la respuesta ciudadana, las autoridades capitalinas emitieron una alerta de movilidad debido al colapso por sobrecupo en los monumentos emblemáticos del corredor central de la ciudad, como el Ángel de la Independencia, el Caballito o el Monumento a la Revolución.

Brugada detalló que los festejos volvieron intransitables esas zonas, por lo que exhortó a la afición a ya no acudir al zonas que ya están al máximo de capacidad.

Reproducir Los festejos saturaron el corredor de Paseo de la Reforma.

“Ya no vayamos al Ángel de la Independencia, ni al Caballito, ni a la avenida Reforma, ya está muy saturado”, pidió.

Como alternativa de entretenimiento seguro para canalizar la euforia de los miles de seguidores del Tri, dijo que se habilitó de manera extraordinaria la gran explanada y el estacionamiento del Palacio de los Deportes.

En este recinto se ofrece un festejo masivo de acceso completamente gratuito, el cual estará amenizado en vivo por el Grupo Cañaveral.

Las autoridades capitalinas emitieron una alerta de movilidad debido al colapso por sobrecupo. Daniel Betanzos

Las autoridades invitaron a la población que aún se encuentra festejando o buscando un punto de reunión a dirigirse directamente a esta sede en el oriente de la ciudad para continuar las celebraciones mundialistas en un entorno controlado y con infraestructura de servicios disponible.