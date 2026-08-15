Aseguran más de dos mil metros cúbicos de madera en Tlalpan

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró alrededor de dos mil tres metros cúbicos de productos forestales durante un cateo realizado en un inmueble de la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, como parte de una investigación por el posible almacenamiento ilegal de materias primas forestales.

Entre la madera localizada se identificaron especies de oyamel, pino, cedro rojo, salam y zapote, además de otros productos forestales que quedaron bajo resguardo de la autoridad federal.

La diligencia fue encabezada por la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), después de que una autoridad ambiental presentó una denuncia relacionada con posibles irregularidades en el manejo y almacenamiento de madera.

Foto: Especial

De acuerdo con la investigación, en el inmueble se detectó de manera recurrente el ingreso y salida de vehículos que transportaban productos forestales maderables. Las primeras indagatorias establecieron que el sitio presuntamente operaba como centro de almacenamiento, sin contar con la autorización correspondiente.

Con los elementos recabados, el Ministerio Público Federal solicitó a la autoridad judicial una orden de cateo, la cual fue concedida para realizar la inspección del predio.

Agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM), pertenecientes a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), ingresaron al inmueble para efectuar la diligencia y asegurar el material localizado.

Foto: Especial

En el operativo participaron también elementos de la Guardia Nacional, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y autoridades de la alcaldía Tlalpan.

El inmueble y los productos forestales asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones para determinar su procedencia, establecer posibles responsabilidades y definir si existen otras conductas relacionadas con delitos previstos en la legislación federal en materia ambiental.