Dispositivo de chatarrización en Coyoacán acumula casi nueve mil acciones de recuperación vial

Con el retiro de mil 412 vehículos con grúa para su traslado a depósitos vehiculares y el apercibimiento de siete mil 519 unidades en la vía pública, la alcaldía Coyoacán alcanzó casi nueve mil acciones dentro del programa de Chatarrización implementado desde 2021. Las cifras se consolidaron tras el arranque de un nuevo dispositivo encabezado por el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar, realizado en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), la Subsecretaría de Control de Tránsito y fuerzas federales, acumulando 65 operativos y 13 mil visitas oculares en la demarcación.

La estrategia institucional se encuentra integrada dentro de la política de seguridad humana Escudo Coyoacán, orientada a la recuperación del espacio público, el ordenamiento vial y la eliminación de focos de insalubridad. Sobre el impacto de estas tareas y el trabajo conjunto con los diferentes niveles de gobierno, el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar afirmó: “Acciones como estas hacen que Coyoacán esté trascendiendo, que podamos vivir mejor. Estos dispositivos implementados desde 2021 se enmarcan también en la exitosa política de seguridad Escudo Coyoacán. Siempre hay coordinación, por supuesto, con el Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de México, porque nosotros sabemos trabajar de la mano”.

El edil resaltó que la detección y retiro de vehículos abandonados combate de forma oportuna situaciones de riesgo en las colonias, además de favorecer el libre tránsito y la imagen urbana. En ese sentido, Gutiérrez Aguilar puntualizó: “Así nosotros seguimos con el compromiso firme de rescatar el espacio público. Hoy tenemos un Coyoacán más limpio, más seguro, más ordenado”.

Por su parte, la directora general de Seguridad Ciudadana de la demarcación, Aurora Monserrat Cruz Ramírez, explicó que se ejecutan jornadas mensuales de dos a tres días para atender las unidades catalogadas con prioridad uno que previamente fueron apercibidas. El dispositivo contó con la participación de mandos de la Zona Vial 4 Sur, la Policía Auxiliar capitalina y la Secretaría de Marina