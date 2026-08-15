Desplome de una grúa deja a trabajador lesionado en Iztacalco

Una pluma de construcción se desplomó y dejó a una persona lesionada en calles de la alcaldía Iztacalco.

El incidente ocurrió la tarde de este sábado en Privada de Agua Caliente y Agua Caliente, en la colonia Agua Caliente, reportó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Se registró el desplome de una pluma de construcción de aproximadamente 20 metros, la cual era utilizada para realizar maniobras en una excavación. Derivado de este incidente, una persona que resultó afectada fue trasladada por sus propios medios al hospital”, indicó la dependencia.

La persona herida se fue por su propio pie a un hospital Foto: Especial

Personal de la alcaldía realizaría el seguimiento correspondiente, agregó la dependencia.

En mayo pasado, cinco trabajadores de una construcción resultaron heridos por el desplome de una grúa, hechos ocurridos en avenida Cuauhtémoc y viaducto Miguel Alemán, en la colonia Roma Sur de la alcaldía Cuauhtémoc.

Por ese hecho, más de 150 trabajadores fueron desalojados, además de la movilización de los servicios de emergencia, quienes atendieron a las personas lesionadas, sin que se reportaran heridas de gravedad.

Las autoridades también dieron a conocer que la grúa no estaba en funcionamiento, sino que recibía trabajos de mantenimiento cuado se desplomó.