Más de mil cámaras del C5 vigilarán 109 panteones por Día de Muertos en CDMX

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México vigilará con mil 490 cámaras las inmediaciones de 109 panteones para acompañar a las familias durante las celebraciones por el Día de Muertos.

De acuerdo con el organismo, los equipos están distribuidos en 638 puntos y permiten cubrir el 96.4 por ciento de los camposantos de la capital, como parte de las acciones de vigilancia y prevención durante una de las tradiciones más concurridas del año.

Aspecto de la tradicional Alumbrada en el panteon de Mixquix, en la alcaldÃ­a Tlahuac. Eduardo Jiménez Fernández / @LaloJimenezF22

Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del C5, informó que la infraestructura de videovigilancia en las inmediaciones de los panteones aumentó 19.7 por ciento en comparación con 2024, en atención a las instrucciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

“Una de las tradiciones más arraigadas y llenas de vida es el Día de Muertos, un momento de reencuentro para las familias”, señaló el funcionario al destacar la importancia de contar con herramientas tecnológicas para acompañar estas celebraciones.

El C5 detalló que el 56.3 por ciento de las cámaras instaladas en las inmediaciones de los cementerios se concentra en cinco alcaldías: Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Xochimilco, Gustavo A. Madero y Tlalpan.

Cámaras de vigilancia

La distribución busca mantener vigilancia en zonas de alta concentración de visitantes durante las jornadas en las que las familias acuden a limpiar y adornar las tumbas, colocar flores y recordar a sus seres queridos.

Craneo en un panteón. (Cuartoscuro)

La infraestructura tecnológica permite monitorear el entorno de los cementerios y apoyar la atención de incidentes que pudieran presentarse durante las visitas.

El organismo recordó que la ciudadanía puede solicitar apoyo a través del número de emergencias **9-1-1**, disponible las 24 horas del día.