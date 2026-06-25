Más automovilistas caen en 'El Torito Mundialista' en CDMX; así las multas

A casi dos semanas de actividades del Mundial en la Ciudad de México va el aumento de automovilistas remitidos al Centro de Sanciones Administrativas, mejor conocido como el Torito, por superar los niveles de alcohol permitidos en la sangre.

Arranco el operativo Conduce sin Alcohol Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

Hasta el miércoles, en medio del triunfo de la selección mexicana contra su par de Chequia, 502 conductores no pasaron la prueba de alcoholemia, mientras que un día antes, el martes, el número de automovilistas remitidos a El Torito se ubicaba en 476, es decir, la última jornada, por los festejos, dejó 29 conductores alcoholizados al volante que fueron infraccionados.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que policías de Tránsito, adscrito al Programa Conduce Sin Alcohol "Copa Mundial de Futbol 2026", ha aplicado entre el 11 y el 24 de junio, 127 mil 45 pruebas AlcoStop, -de ambiente al interior del vehículo- y mil 572 pruebas de alcoholemia, o de aire espirado-.

De ese total, superaron el límite permitido 505 y 502 vehículos fueron remitidos a un depósito vehicular.

Además, como parte de las acciones preventivas, en los Festivales Futboleros, el FanFest del Zócalo, el perímetro de la Última Milla y los puntos de Park and Ride, se realizaron 6 mil 620 pruebas amistosas.

Sin embargo, en estos puntos las autoridades solo emiten recomendaciones para evitar conducir si se consumió alcohol.

CAER EN EL TORITO PUEDE COSTAR HASTA MIL PESOS

Las sanciones por caer en el Torito consisten en un arresto administrativo inconmutable de 12 a 36 horas, dictado por un juez cívico.

Mientras que sacar el vehículo del corralón tras una infracción por conducir en estado de ebriedad, puede costar de 8 mil 100 pesos hasta 9 mil pesos.

La Multa de Tránsito por Alcoholímetro equivale a 7,041 pesos (60 veces la UMA vigente).

Por Servicio de Grúa; mil pesos en promedio y la pensión del corralón cuesta 104 pesos diarios