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HOY en CDMX habrá una marcha, manifestaciones y varios eventos masivos

Este jueves 25 de junio las calles de la Ciudad de México volverán a tener zonas muy complicadas en materia de tráfico, te damos opciones viales.

Por: Blanca Betán

Aficionados siguen con los festejos en las inmediaciones del Ángel de la Independencia
Aficionados siguen con los festejos en las inmediaciones del Ángel de la IndependenciaKarina Tejada

Este jueves 25 de junio y tras el triunfo de la Selección Mexicana frente a la Selección de Chequia, las calles de la Ciudad de México volverán a tener zonas muy complicadas en materia de tráfico, con una marcha, tres manifestaciones y 13 eventos masivos, te damos alternativas viales. 

MARCHA

Comunidad Ciclista

Hora: 10:00 horas

Salida: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV), Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2508, colonia San Pedro Zacatenco, Gustavo A. Madero.

Destino: Por definir.

Demanda: Exigen justicia para un profesor del CINVESTAV que fue atropellado y agredido por otro profesor, además de denunciar abusos dentro de la institución.

Alternativas viales: Avenida Montevideo, Eje Central Lázaro Cárdenas, Avenida 100 Metros, Avenida Ticomán y Calzada Ticomán.

MANIFESTACIONES 

Resistencias MX

Hora: 10:00 horas

Lugar: Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, colonia Juárez, Cuauhtémoc.

Demanda: Preparación de oficios y colocación de fichas de búsqueda para exigir avances en casos de personas desaparecidas.

Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Avenida Chapultepec, Insurgentes, Bucareli y Balderas.

Laboratorio 4:20

Hora: 12:00 horas

Lugar: Avenida Chapultepec y Amberes, colonia Juárez, Cuauhtémoc.

Demanda: Recolección de firmas y difusión sobre derechos de consumidores de cannabis.

Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Insurgentes, Florencia, Havre y Londres.

Colectivos Defensores de Derechos Humanos

Hora: 14:00 horas

Lugar: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Avenida Niños Héroes No. 119, colonia Doctores, Cuauhtémoc.

Demanda: Exigen justicia para una víctima de intento de feminicidio y castigo al agresor.

Alternativas viales: Doctor Río de la Loza, Eje Central, Fray Servando Teresa de Mier, José María Izazaga y Arcos de Belén.

EVENTOS MASIVOS

Corredores Turísticos

Hora: Desde las 06:00 horas.

Aficionados siguen con los festejos en las inmediaciones del Ángel de la Independencia
Aficionados siguen con los festejos en las inmediaciones del Ángel de la IndependenciaKarina Tejada

Lugar: Zócalo, Garibaldi, Bellas Artes, Monumento a la Revolución, Paseo de la Reforma, Zona Rosa, Ángel de la Independencia, Glorieta de Insurgentes, Parque México, Fuente de Cibeles, Centro de Coyoacán, Centro de Tlalpan, San Ángel, Basílica de Guadalupe, Polanco y Xochimilco.

Alternativas viales: Circuito Interior, Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, Viaducto, Río Churubusco y Periférico.

Festival Campo Marte 26

Hora: 08:00 horas.

Lugar: Campo Marte, Miguel Hidalgo.

Alternativas viales: Ejército Nacional, Mariano Escobedo, Circuito Interior, Constituyentes y Periférico.

México Aquí "El Lugar Donde Todo México Converge"

Hora: 10:00 horas.

Lugar: Monumento a la Madre.

Alternativas viales: Insurgentes, Reforma, Avenida Chapultepec, Circuito Interior y Río Rhin.

FIFA Fan Festival

Hora: 12:30 horas.

Aficionados siguen con los festejos en las inmediaciones del Ángel de la Independencia
Aficionados siguen con los festejos en las inmediaciones del Ángel de la IndependenciaKarina Tejada

Lugar: Zócalo capitalino.

Alternativas viales: Eje 1 Norte, Fray Servando Teresa de Mier, José María Izazaga, Eje Central y Circunvalación.

Festivales Futboleros en la CDMX

Hora: 10:00 horas.

Aficionados siguen con los festejos en las inmediaciones del Ángel de la Independencia
Aficionados siguen con los festejos en las inmediaciones del Ángel de la IndependenciaKarina Tejada

Lugar: Parque de la Bombilla, Parque Tezozómoc, Campos Revolución, Utopía Meyehualco, Central de Abasto, Unidad Independencia IMSS, Deportivo Vivanco y Deportivo Xochimilco.

Alternativas viales: Dependen de cada sede; como opciones generales utilizar Periférico, Circuito Interior, Río Churubusco, Calzada de Tlalpan y Avenida Universidad.

Arcoíris Global de Ivette Mattern

Hora: 19:00 horas.

Recorrido: Del Monumento a la Revolución al Zócalo.

Alternativas viales: Avenida Chapultepec, José María Izazaga, Fray Servando, Eje Central y Circuito Interior.

Lucha Libre Profesional "Mitos en el Ring CMLL"

Hora: 16:30 horas.

Lugar: Arena México.

Alternativas viales: Doctor Río de la Loza, Eje Central, Cuauhtémoc, Arcos de Belén y Fray Servando.

70° Aniversario de la Feria Nacional de San Pedro Tláhuac

Hora: Durante el día.

Lugar: Kiosco del Pueblo de San Pedro, Tláhuac.

Alternativas viales: Avenida Tláhuac, Canal de Chalco, Avenida La Turba y Periférico Oriente.

Celebración en honor a San Juan Bautista

Hora: Diversos horarios.

Lugar: Explanada Abelardo L. Rodríguez, Pueblo de San Juan Ixtayopan, Tláhuac.

Alternativas viales: Avenida Tláhuac, Camino Real, Avenida del Maestro y Canal de Chalco.

México Ciudad que Baila "Memoria Luminosa IV"

Hora: Durante el día.

Lugar: Palacio de Bellas Artes.

Alternativas viales: Eje Central, Hidalgo, Balderas, Avenida Juárez y Paseo de la Reforma.

Gigantes del Fútbol

Hora: Durante el día.

Lugar: Corredor Paseo de la Reforma.

Alternativas viales: Circuito Interior, Chapultepec, Río Lerma, Avenida Insurgentes y Mariano Escobedo.

Futlán, Tierra de Fútbol

Hora: Durante el día.

Lugar: Parque Aztlán.

Alternativas viales: Constituyentes, Periférico, Ejército Nacional, Circuito Interior y Paseo de la Reforma.

Filmación del documental "Zócalo, el Corazón de México"

Hora: 05:00 horas.

Lugar: Zócalo capitalino.

Alternativas viales: Fray Servando Teresa de Mier, José María Izazaga, Eje 1 Norte, Circunvalación y Eje Central.

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