HOY en CDMX habrá una marcha, manifestaciones y varios eventos masivos
Este jueves 25 de junio las calles de la Ciudad de México volverán a tener zonas muy complicadas en materia de tráfico, te damos opciones viales.
Este jueves 25 de junio y tras el triunfo de la Selección Mexicana frente a la Selección de Chequia, las calles de la Ciudad de México volverán a tener zonas muy complicadas en materia de tráfico, con una marcha, tres manifestaciones y 13 eventos masivos, te damos alternativas viales.
MARCHA
Comunidad Ciclista
Hora: 10:00 horas
Salida: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV), Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2508, colonia San Pedro Zacatenco, Gustavo A. Madero.
Destino: Por definir.
Demanda: Exigen justicia para un profesor del CINVESTAV que fue atropellado y agredido por otro profesor, además de denunciar abusos dentro de la institución.
Alternativas viales: Avenida Montevideo, Eje Central Lázaro Cárdenas, Avenida 100 Metros, Avenida Ticomán y Calzada Ticomán.
MANIFESTACIONES
Resistencias MX
Hora: 10:00 horas
Lugar: Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, colonia Juárez, Cuauhtémoc.
Demanda: Preparación de oficios y colocación de fichas de búsqueda para exigir avances en casos de personas desaparecidas.
Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Avenida Chapultepec, Insurgentes, Bucareli y Balderas.
Laboratorio 4:20
Hora: 12:00 horas
Lugar: Avenida Chapultepec y Amberes, colonia Juárez, Cuauhtémoc.
Demanda: Recolección de firmas y difusión sobre derechos de consumidores de cannabis.
Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Insurgentes, Florencia, Havre y Londres.
Colectivos Defensores de Derechos Humanos
Hora: 14:00 horas
Lugar: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Avenida Niños Héroes No. 119, colonia Doctores, Cuauhtémoc.
Demanda: Exigen justicia para una víctima de intento de feminicidio y castigo al agresor.
Alternativas viales: Doctor Río de la Loza, Eje Central, Fray Servando Teresa de Mier, José María Izazaga y Arcos de Belén.
EVENTOS MASIVOS
Corredores Turísticos
Hora: Desde las 06:00 horas.
Lugar: Zócalo, Garibaldi, Bellas Artes, Monumento a la Revolución, Paseo de la Reforma, Zona Rosa, Ángel de la Independencia, Glorieta de Insurgentes, Parque México, Fuente de Cibeles, Centro de Coyoacán, Centro de Tlalpan, San Ángel, Basílica de Guadalupe, Polanco y Xochimilco.
Alternativas viales: Circuito Interior, Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, Viaducto, Río Churubusco y Periférico.
Festival Campo Marte 26
Hora: 08:00 horas.
Lugar: Campo Marte, Miguel Hidalgo.
Alternativas viales: Ejército Nacional, Mariano Escobedo, Circuito Interior, Constituyentes y Periférico.
México Aquí "El Lugar Donde Todo México Converge"
Hora: 10:00 horas.
Lugar: Monumento a la Madre.
Alternativas viales: Insurgentes, Reforma, Avenida Chapultepec, Circuito Interior y Río Rhin.
FIFA Fan Festival
Hora: 12:30 horas.
Lugar: Zócalo capitalino.
Alternativas viales: Eje 1 Norte, Fray Servando Teresa de Mier, José María Izazaga, Eje Central y Circunvalación.
Festivales Futboleros en la CDMX
Hora: 10:00 horas.
Lugar: Parque de la Bombilla, Parque Tezozómoc, Campos Revolución, Utopía Meyehualco, Central de Abasto, Unidad Independencia IMSS, Deportivo Vivanco y Deportivo Xochimilco.
Alternativas viales: Dependen de cada sede; como opciones generales utilizar Periférico, Circuito Interior, Río Churubusco, Calzada de Tlalpan y Avenida Universidad.
Arcoíris Global de Ivette Mattern
Hora: 19:00 horas.
Recorrido: Del Monumento a la Revolución al Zócalo.
Alternativas viales: Avenida Chapultepec, José María Izazaga, Fray Servando, Eje Central y Circuito Interior.
Lucha Libre Profesional "Mitos en el Ring CMLL"
Hora: 16:30 horas.
Lugar: Arena México.
Alternativas viales: Doctor Río de la Loza, Eje Central, Cuauhtémoc, Arcos de Belén y Fray Servando.
70° Aniversario de la Feria Nacional de San Pedro Tláhuac
Hora: Durante el día.
Lugar: Kiosco del Pueblo de San Pedro, Tláhuac.
Alternativas viales: Avenida Tláhuac, Canal de Chalco, Avenida La Turba y Periférico Oriente.
Celebración en honor a San Juan Bautista
Hora: Diversos horarios.
Lugar: Explanada Abelardo L. Rodríguez, Pueblo de San Juan Ixtayopan, Tláhuac.
Alternativas viales: Avenida Tláhuac, Camino Real, Avenida del Maestro y Canal de Chalco.
México Ciudad que Baila "Memoria Luminosa IV"
Hora: Durante el día.
Lugar: Palacio de Bellas Artes.
Alternativas viales: Eje Central, Hidalgo, Balderas, Avenida Juárez y Paseo de la Reforma.
Gigantes del Fútbol
Hora: Durante el día.
Lugar: Corredor Paseo de la Reforma.
Alternativas viales: Circuito Interior, Chapultepec, Río Lerma, Avenida Insurgentes y Mariano Escobedo.
Futlán, Tierra de Fútbol
Hora: Durante el día.
Lugar: Parque Aztlán.
Alternativas viales: Constituyentes, Periférico, Ejército Nacional, Circuito Interior y Paseo de la Reforma.
Filmación del documental "Zócalo, el Corazón de México"
Hora: 05:00 horas.
Lugar: Zócalo capitalino.
Alternativas viales: Fray Servando Teresa de Mier, José María Izazaga, Eje 1 Norte, Circunvalación y Eje Central.