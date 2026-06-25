HOY en CDMX habrá una marcha, manifestaciones y varios eventos masivos

Este jueves 25 de junio y tras el triunfo de la Selección Mexicana frente a la Selección de Chequia, las calles de la Ciudad de México volverán a tener zonas muy complicadas en materia de tráfico, con una marcha, tres manifestaciones y 13 eventos masivos, te damos alternativas viales.

MARCHA

Comunidad Ciclista

Hora: 10:00 horas

Salida: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV), Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2508, colonia San Pedro Zacatenco, Gustavo A. Madero.

Destino: Por definir.

Demanda: Exigen justicia para un profesor del CINVESTAV que fue atropellado y agredido por otro profesor, además de denunciar abusos dentro de la institución.

Alternativas viales: Avenida Montevideo, Eje Central Lázaro Cárdenas, Avenida 100 Metros, Avenida Ticomán y Calzada Ticomán.

MANIFESTACIONES

Resistencias MX

Hora: 10:00 horas

Lugar: Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, colonia Juárez, Cuauhtémoc.

Demanda: Preparación de oficios y colocación de fichas de búsqueda para exigir avances en casos de personas desaparecidas.

Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Avenida Chapultepec, Insurgentes, Bucareli y Balderas.

Laboratorio 4:20

Hora: 12:00 horas

Lugar: Avenida Chapultepec y Amberes, colonia Juárez, Cuauhtémoc.

Demanda: Recolección de firmas y difusión sobre derechos de consumidores de cannabis.

Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Insurgentes, Florencia, Havre y Londres.

Colectivos Defensores de Derechos Humanos

Hora: 14:00 horas

Lugar: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Avenida Niños Héroes No. 119, colonia Doctores, Cuauhtémoc.

Demanda: Exigen justicia para una víctima de intento de feminicidio y castigo al agresor.

Alternativas viales: Doctor Río de la Loza, Eje Central, Fray Servando Teresa de Mier, José María Izazaga y Arcos de Belén.

EVENTOS MASIVOS

Corredores Turísticos

Hora: Desde las 06:00 horas.

Aficionados siguen con los festejos en las inmediaciones del Ángel de la Independencia Karina Tejada

Lugar: Zócalo, Garibaldi, Bellas Artes, Monumento a la Revolución, Paseo de la Reforma, Zona Rosa, Ángel de la Independencia, Glorieta de Insurgentes, Parque México, Fuente de Cibeles, Centro de Coyoacán, Centro de Tlalpan, San Ángel, Basílica de Guadalupe, Polanco y Xochimilco.

Alternativas viales: Circuito Interior, Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, Viaducto, Río Churubusco y Periférico.

Festival Campo Marte 26

Hora: 08:00 horas.

Lugar: Campo Marte, Miguel Hidalgo.

Alternativas viales: Ejército Nacional, Mariano Escobedo, Circuito Interior, Constituyentes y Periférico.

México Aquí "El Lugar Donde Todo México Converge"

Hora: 10:00 horas.

Lugar: Monumento a la Madre.

Alternativas viales: Insurgentes, Reforma, Avenida Chapultepec, Circuito Interior y Río Rhin.

FIFA Fan Festival

Hora: 12:30 horas.

Aficionados siguen con los festejos en las inmediaciones del Ángel de la Independencia Karina Tejada

Lugar: Zócalo capitalino.

Alternativas viales: Eje 1 Norte, Fray Servando Teresa de Mier, José María Izazaga, Eje Central y Circunvalación.

Festivales Futboleros en la CDMX

Hora: 10:00 horas.

Aficionados siguen con los festejos en las inmediaciones del Ángel de la Independencia Karina Tejada

Lugar: Parque de la Bombilla, Parque Tezozómoc, Campos Revolución, Utopía Meyehualco, Central de Abasto, Unidad Independencia IMSS, Deportivo Vivanco y Deportivo Xochimilco.

Alternativas viales: Dependen de cada sede; como opciones generales utilizar Periférico, Circuito Interior, Río Churubusco, Calzada de Tlalpan y Avenida Universidad.

Arcoíris Global de Ivette Mattern

Hora: 19:00 horas.

Recorrido: Del Monumento a la Revolución al Zócalo.

Alternativas viales: Avenida Chapultepec, José María Izazaga, Fray Servando, Eje Central y Circuito Interior.

Lucha Libre Profesional "Mitos en el Ring CMLL"

Hora: 16:30 horas.

Lugar: Arena México.

Alternativas viales: Doctor Río de la Loza, Eje Central, Cuauhtémoc, Arcos de Belén y Fray Servando.

70° Aniversario de la Feria Nacional de San Pedro Tláhuac

Hora: Durante el día.

Lugar: Kiosco del Pueblo de San Pedro, Tláhuac.

Alternativas viales: Avenida Tláhuac, Canal de Chalco, Avenida La Turba y Periférico Oriente.

Celebración en honor a San Juan Bautista

Hora: Diversos horarios.

Lugar: Explanada Abelardo L. Rodríguez, Pueblo de San Juan Ixtayopan, Tláhuac.

Alternativas viales: Avenida Tláhuac, Camino Real, Avenida del Maestro y Canal de Chalco.

México Ciudad que Baila "Memoria Luminosa IV"

Hora: Durante el día.

Lugar: Palacio de Bellas Artes.

Alternativas viales: Eje Central, Hidalgo, Balderas, Avenida Juárez y Paseo de la Reforma.

Gigantes del Fútbol

Hora: Durante el día.

Lugar: Corredor Paseo de la Reforma.

Alternativas viales: Circuito Interior, Chapultepec, Río Lerma, Avenida Insurgentes y Mariano Escobedo.

Futlán, Tierra de Fútbol

Hora: Durante el día.

Lugar: Parque Aztlán.

Alternativas viales: Constituyentes, Periférico, Ejército Nacional, Circuito Interior y Paseo de la Reforma.

Filmación del documental "Zócalo, el Corazón de México"

Hora: 05:00 horas.

Lugar: Zócalo capitalino.

Alternativas viales: Fray Servando Teresa de Mier, José María Izazaga, Eje 1 Norte, Circunvalación y Eje Central.