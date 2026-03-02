Entregan renovada la Plaza Río de Janeiro en la Cuauhtémoc

La alcaldía Cuauhtémoc entregó este lunes la Plaza Río de Janeiro luego de las obras de rehabilitación.

El espacio público ubicado en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México fue sometido durante varias semanas a una intervención que incluyó más de 11 mil metros cuadrados y una inversión de unos 10 millones de pesos.

Se cambió el sistema de iluminación, se renovaron pisos y se colocó adoquín, se construyeron andadores con concreto permeable, se atendieron las áreas verdes, se dio mantenimiento y conservación a las esculturas como la réplica del David de Miguel Ángel.

También se echó a andar la fuente.

Se rehabilitaron bancas y cestos, protecciones de herrería en jardineras, entre otras acciones.

Durante 40 años, más de 40 años, este parque fue abandonado. Cuarenta años de gobiernos que decidieron voltear hacia otro lado, no ver lo que necesitaban las vecinas y vecinos. Y hoy estamos aquí para cambiar la historia. No venimos a decir palabras, a dar un discurso, sino venimos a, con acciones, demostrar que lo estamos haciendo diferente, que estamos haciendo un cambio de verdad”, dijo la alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega.

Durante la reinauguración de la Plaza Río de Janeiro ocurrió un evento cultural con música en vivo.

Además, luces y la presencia de residentes de la zona.

Rojo de la Vega informó que la plaza tendrá vigilancia permanente y estará libre de franeleros y comercio informal.

La rehabilitación de la Plaza Río de Janeiro es parte de la estrategia Renace Cuauhtémoc, la cual contempla la recuperación de espacios públicos ubicados en las 33 colonias de la demarcación.

“Renace Cuauhtémoc es un programa que llevamos cosechando durante muchos meses para entregarle esto los lunes y miércoles obra a las vecinas y vecinos. Los mejores parques, las mejores plazas, calles, banquetas permeables, deportivos, porque estaban completamente abandonados”, dijo.

JCS