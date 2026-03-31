Martes de accidentes, volcaduras, lluvia y hasta incendios en CDMX

El Heroico Cuerpo de Bomberos atendió la madrugada y mañana de este martes, al menos cuatro volcaduras y tres choques vehiculares en calles de la Ciudad de México, pero sólo se registraron dos personas lesionadas.

Accidente Especial

Se trató de la volcadura de dos camionetas de carga, una de ellas llena de guanábanas, y dos vehículos tipo sedán, pero en estos siniestros viales no se reportaron lesionados.

Accidente Especial

Además, tres choques en donde dos personas resultaron lesionadas y fueron atendidas por paramédicos en el lugar.

“Acudimos a la colonia Obrera, en la alcaldía Cuauhtémoc, para atender el choque de dos vehículos particulares. Ambos conductores fueron valorados en el lugar, sin requerir traslado. Se procedió a retirar los vehículos para restablecer la circulación”, indicaron los vulcanos. Los siniestros viales se registraron en vialidades de alcaldías como Benito Juárez, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Venustiano Carranza

Se quema carnicería

Por otro lado, una carnicería de Iztapalapa se incendió este martes debido a un cortocircuito en un refrigerador.

Incendio Especial

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que el siniestro ocurrió en un predio de la colonia Iztapalapa. Bomberos sofocaron el incendio, pero se quemaron muebles y otros objetos.

La SGIRPC indicó que no se registraron personas afectadas ni daños colaterales.

“Informamos que en el interior de un local comercial que es utilizado como carnicería se encontró quemando una rebanadora y objetos varios. Sin lesionados”, indicaron los bomberos.

Comienza a llover

Ciudad de Mexico. 31 marzo 2026. Comienza a llover en calles de la alcaldia Cuauhtemoc. Foto: Eduardo Jiménez Eduardo Jiménez Fernández.

Además, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México detalló en sus redes sociales que desde alrededor del mediodía comenzó a llover y rápidamente se intensificó la precipitación pluvial, además de que se espera caída de granizo en alcaldías como:

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Cuauhtémoc.

En tanto se prevén lluvias y chubascos en:

Ciudad de Mexico. 31 marzo 2026. Comienza a llover en calles de la alcaldia Cuauhtemoc. Foto: Eduardo Jiménez Eduardo Jiménez Fernández.

Magdalena Contreras

GAM

Tlalpan

Xochimilco.

Detalló que lluvias ligeras y lloviznas se presentan en el resto de la ciudad.

La dependencia señaló que es posible que las condiciones para lluvias continúen y se generalicen durante la tarde y noche en la Ciudad de México. Las lluvias pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

*bb