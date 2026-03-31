Llueve muy fuerte en CDMX; Metro activa marcha de seguridad y cierran paso al Ajusco

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México dio a conocer en sus redes sociales que fue actualizada la Alerta Amarilla por las lluvias muy fuertes, rachas de viento y hasta posible granizo la tarde de este martes 31 de marzo en prácticamente toda la CDMX. Nueve alcaldías tienen lluvias muy fuertes: Álvaro Obregón, Coyoacán, Gustavo A Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Lluvia en primavera Héctor López

Se supo que desde alrededor del mediodía comenzó una lluvia que se intensificó rápidamente, para las 13:30 horas, el pueblo de San Pedro Mártir, en la alcaldía Tlalpan, era la zona con mayor acumulación de lluvia con 9.75 milímetros (mm), es decir, 9.75 litros por metro cuadrado,

La SGIRPC detalló que lluvias ligeras y lloviznas se presentarán en el resto de la ciudad, aunque pidió estar atentos a las constantes alertas y cambios en el clima.

Lluvia fuerte Héctor López

La dependencia señaló que es posible que las condiciones para lluvias continúen y se generalicen durante la tarde y noche en la Ciudad de México. Agregó que las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

Cierran el Pico del Águila en el Ajusco

En tanto, la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Ciudad de México dio a conocer a través de sus rede sociales un aviso importante, detalló que, por seguridad de la ciudadanía, se determinó el cierre temporal del acceso al Pico del Águila y la Cruz del Marqués, debido a la aguanieve registrada este martes 31 de marzo.

Aguanieve Especial

La medida que fue tomada en coordinación con la Comunidad de San Miguel Ajusco y Santo Tomás Ajusco, busca prevenir riesgos y salvaguardar la integridad de las personas, por lo que se recomienda evitar la zona.

No se detalló cuándo se realizará la reapertura.

Lluvia hoy Héctor López

Metro CDMX

Aunado a lo anterior, el Sistema de Transporte Colectivo Metro señaló que, debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en TODAS las Líneas. La velocidad de los trenes se reduce para garantizar un trayecto seguro, dijo la dependencia.

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