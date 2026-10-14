Marchas y manifestaciones HOY en CDMX; hay opciones viales

Este miércoles 14 de octubre se esperan una marcha, siete manifestaciones, rodadas y varios eventos masivos en Ciudad de México. Las zonas más afectadas serán Insurgentes Sur, el Centro Histórico, Bellas Artes, la Doctores y algunos puntos de Coyoacán e Iztapalapa.

MARCHA

TRABAJADORES DE LA SALUD

Desde las 8:00 de la mañana, integrantes de la Unión de Sindicatos de la Salud “Frente por la Justicia Laboral” se reunirán en Insurgentes Sur 1940, colonia Florida, para después avanzar hacia las oficinas del IMSS-Bienestar, ubicadas en Gustavo E. Campa 54, colonia Guadalupe Inn.

Exigen reconocimiento de derechos laborales y sindicales, pago de prestaciones pendientes y homologación de beneficios, entre otras demandas. Se calcula la participación de unas 800 personas y también podrían llegar autobuses con más manifestantes.

Como alternativas viales están Avenida Revolución, Avenida Universidad, Barranca del Muerto y Periférico Sur.

MANIFESTACIONES

Alianza Nacional de Jubilados

A las 9:00 horas, alrededor de 250 integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados se concentrarán en el Zócalo capitalino. Buscan que el presupuesto de 2027 no dé por resueltos temas de pensiones que todavía están pendientes de definición y piden respeto a sus derechos laborales. No se descartan afectaciones a la circulación.

Para evitar el primer cuadro circula por Eje Central, José María Izazaga, Eje 1 Norte o Circunvalación.

Comuneros de Oaxaca

A las 9:30 horas, comuneras y comuneros de Eloxochitlán de Flores Magón estarán frente a la Suprema Corte, en Pino Suárez 2. Habrá proyección de documentales y cortometrajes y, alrededor de las 12:30, un mitin y una rueda de prensa. Piden el regreso y libertad de 14 personas exiliadas y desplazadas, además del fin de procesos penales que consideran injustos.

Como alternativas están José María Izazaga, Circunvalación y Eje Central.

Jubilados y Pensionados del IPN

A las 11:00 horas, unas 200 personas se reunirán en la explanada del Palacio de Bellas Artes. Jubilados y pensionados del IPN denuncian retrasos de más de un año en liquidaciones y exigen la reparación del daño económico, además de sanciones para los responsables. Podrían sumarse trabajadores y estudiantes del Politécnico.

Para evitar Avenida Juárez utiliza Paseo de la Reforma, Eje Central, Balderas o Eje 1 Norte.

Plataforma 4:20

A partir de las 12:00 horas habrá actividades en el Monumento a la Madre, en División del Norte y Avenida Cuauhtémoc, y en Gran Canal y Circuito Interior. Habrá recolección de firmas, información sobre derechos cannábicos y talleres de reducción de riesgos.

Colectivos cannabicos Cuartoscuro

Según la zona, las alternativas son Reforma y Circuito Interior; Dr. Vértiz o Eje 5 Sur para Narvarte, y Eduardo Molina o Congreso de la Unión para Gran Canal.

Estudiantes de la UAM Xochimilco

A las 13:00 horas, estudiantes se concentrarán en la UAM Xochimilco, sobre Calzada del Hueso. La protesta será en solidaridad con trabajadores del sector salud y para respaldar sus demandas laborales.

La UAM Xochimilco

Como alternativas están Calzada de las Bombas, Canal de Miramontes, Cafetales y Periférico.

Colectiva Las Tonantzin

A las 13:30 horas, varias personas se concentrarán frente al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en Avenida Reforma 100, colonia Lomas de San Lorenzo. Exigirán justicia para una mujer víctima de violencia y que el presunto responsable sea juzgado conforme a la ley.

Utiliza Ermita Iztapalapa, Periférico Oriente o Avenida Tláhuac.

Audiencia por el accidente del Festival Axe Ceremonia

Durante el día habrá presencia del colectivo “Hoy Somos Todos por Miguel” en los Juzgados Penales de la CDMX, en Dr. Lavista 114, colonia Doctores. Ahí se realizará la audiencia inicial relacionada con la muerte de dos fotoperiodistas tras la caída de una grúa durante el festival Axe Ceremonia de 2025.

Fotógrafas ALEJANDRO AGUILAR

Como alternativas viales están Dr. Vértiz, Eje Central, Fray Servando y Eje 3 Sur.

CITAS AGENDADAS

Comerciantes Populares

A las 11:00 horas, comerciantes populares acudirán a la Secretaría de Gobierno, en el Zócalo, para pedir que se les asignen y respeten espacios en la vía pública donde puedan realizar sus actividades comerciales.

Para evitar la zona están Eje Central, José María Izazaga y Circunvalación.

Comunidad Otomí

A las 12:00 horas, integrantes de la comunidad indígena otomí de Magdalena Chichicaspa estarán en las oficinas alternas del INPI, en Avenida Universidad 1195. Denuncian que un derrame de combustible ocurrido en abril contaminó los manantiales que abastecen a su comunidad.

Como alternativas pueden utilizarse División del Norte, Insurgentes Sur y Río Churubusco.

Unidad Nacional Independiente en Resistencia

A las 14:00 horas, integrantes de la Unidad Nacional Independiente en Resistencia acudirán a la Fiscalía General de la República, en Río Pánuco 10. Entre sus demandas están la presentación con vida de personas desaparecidas, justicia para compañeros asesinados y el retorno seguro de integrantes del pueblo Triqui.

Como alternativas están Circuito Interior, Mariano Escobedo e Insurgentes.

Rodadas

Por la noche habrá varias rodadas ciclistas. Desde las 19:45 horas comenzarán recorridos desde Iztapalapa hacia Parque Xotepingo; otro grupo saldrá de la Torre del Caballito rumbo a Lindavista y, a las 21:00, habrá una rodada de mayor tamaño desde Xotepingo hacia el Cerro de la Estrella. También habrá una rodada en patines desde la Alameda Central hasta Lindavista.

EVENTOS MASIVOS

Se espera un concierto de Hombres G a las 20:30 horas en el Auditorio Nacional, mientras que Travis estará a las 21:00 en el Pepsi Center.

Concierto Hombres G Héctor López

Continúan la Feria Nacional del Mole en San Pedro Atocpan, el Festival de Flores de Cempasúchil sobre Paseo de la Reforma y el Festival del Terror en Six Flags.

En el Zócalo sigue la Feria Internacional del Libro, con una asistencia de hasta 50 mil personas, y este miércoles arranca la Feria de los Barrios en el Centro Histórico.