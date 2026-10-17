Marchas, manifestaciones lluvia y frío habrá HOY en CDMX

Este sábado en la Ciudad de México se esperan dos marchas y ocho manifestaciones, además de rodadas en moto, bicicleta y patines. También habrá conciertos, ferias y eventos deportivos, entre ellos el Desfile de Alebrijes y la llegada de la Carrera Panamericana que podrían afectar seriamente el tránsito en el Centro y Paseo de la Reforma.

Además, se espera ambiente de frío a fresco después del mediodía, cielo nublado y lluvia, en algunos puntos desde la mañana y generalizada por la tarde y noche. La temperatura máxima será de 18 grados. Sal bien abrigada y con paraguas.

MARCHAS

Marcha para Jesús en Cuajimalpa

A las 9:00 horas, integrantes del Movimiento Cristiano en México saldrán del cruce de Avenida Tamaulipas y Avenida Santa Fe, en Contadero, rumbo a la sede de la alcaldía Cuajimalpa.

La llamada “Marcha para Jesús Cuajimalpa 2026” busca llevar un mensaje de paz y unidad entre iglesias evangélicas y cristianas.

Para evitar el paso del contingente pueden utilizarse Vasco de Quiroga, Carretera México-Toluca y José María Castorena, dependiendo del destino.

Marcha contra el fracking y Pemex

A las 11:00 horas, organizaciones ambientalistas partirán de la Secretaría de Energía, en Insurgentes Sur 20, colonia Roma Norte. Primero se dirigirán al Senado, en Paseo de la Reforma, y posteriormente avanzarán hacia la Torre de Pemex, en Marina Nacional.

Integrantes de la Alianza Mexicana Contra el Fracking acudieron al Senado para entregar 90 mil firmas contra esta práctica

La movilización será contra el fracking y la expansión de las actividades relacionadas con combustibles fósiles. También exigirán una transición energética que, aseguran, no cargue los costos ambientales sobre comunidades rurales, pueblos indígenas y habitantes de zonas petroleras. No se descarta que durante el recorrido realicen pintas.

Como alternativas viales están Chapultepec, Circuito Interior, Ribera de San Cosme, Avenida Revolución y Mariano Escobedo, según el punto que se quiera evitar.

MANIFESTACIONES

Mercadita Feminista en Milpa Alta

Desde las 9:00 horas habrá una “Mercadita Feminista” en la Plaza de San Martín, en San Pedro Atocpan. La actividad busca visibilizar las desigualdades que enfrentan las mujeres y promover su autonomía económica.

En caso de encontrar carga vehicular en el centro de San Pedro Atocpan, pueden utilizarse las vialidades periféricas del poblado para rodear la plaza.

Ambientalistas se suman a la marcha contra Pemex

A las 11:00 horas, integrantes de la Alianza Mexicana contra el Fracking se reunirán frente al edificio de la CFE, en Paseo de la Reforma 164, colonia Juárez. Desde ahí se incorporarán a la marcha que avanzará hacia la Torre de Pemex.

Como opciones están Chapultepec, Circuito Interior, Avenida de los Insurgentes y Ribera de San Cosme.

Recorrido contra la gentrificación en Granada

A las 11:30 horas, integrantes del Frente Antigentrificación CDMX se encontrarán afuera del Metro San Joaquín para iniciar un recorrido por distintos puntos de la colonia Granada.

Los mega eventos deportivos a lo largo de la historia desencadenan transformaciones urbanas aceleradas Galo Cañas Rodríguez

Buscan mostrar los cambios que, aseguran, han afectado la vida vecinal y que han llevado a desarrolladores inmobiliarios a promocionar parte de esta zona como “Nuevo Polanco”. No se descartan afectaciones viales durante el recorrido.

Para evitar la zona pueden utilizarse Marina Nacional, Ejército Nacional, Legaria y Circuito Interior.

Jornada por migrantes en el Hemiciclo a Juárez

A las 12:00 horas habrá una jornada político-cultural en el Hemiciclo a Juárez bajo el lema “Porque también la lucha es fiesta”. Participarán organizaciones vinculadas con la defensa de migrantes, movimientos sociales y libertad de prensa.

No se descartan afectaciones sobre Avenida Juárez ni que se sumen otros colectivos.

Como alternativas pueden utilizarse Balderas, Eje Central, Arcos de Belén y Paseo de la Reforma.

Plataforma 4:20

También desde las 12:00 horas, Plataforma 4:20 instalará actividades en tres puntos: Monumento a la Madre, División del Norte y Avenida Cuauhtémoc, y Gran Canal con Circuito Interior.

Habrá recolección de firmas, información sobre derechos cannábicos y talleres de reducción de riesgos y daños.

Para evitar los puntos de reunión pueden utilizarse Reforma y Circuito Interior en la zona centro; Dr. Vértiz y Eje 5 Sur en Narvarte, y Eduardo Molina o Congreso de la Unión en Gustavo A. Madero.

Protesta contra experimentación con animales

A las 14:00 horas, integrantes de Direct Action Everywhere Ciudad de México se reunirán frente al Palacio de Bellas Artes para realizar una protesta contra la vivisección y el uso de animales en investigación científica.

Podrían sumarse otras organizaciones animalistas.

Para evitar la zona pueden utilizarse Balderas, Arcos de Belén, Paseo de la Reforma o Circunvalación.

Asamblea vecinal en San Juan Tlihuaca

A las 15:00 horas habrá una asamblea comunitaria en Federico Gamboa y Francisco Villa, colonia San Juan Tlihuaca, Azcapotzalco. Ahí se realizará la elección del Consejo Representativo del Pueblo Originario.

No se descartan afectaciones a la circulación mientras se desarrolla la reunión.

Como alternativas pueden utilizarse Aquiles Serdán, Tezozómoc y Avenida de las Granjas.

Concentración por Venezuela en Polanco

A las 16:00 horas, integrantes de Comando con Venezuela México se reunirán en el Reloj del Parque Lincoln, sobre Emilio Castelar, en Polanco. La convocatoria está relacionada con la situación política venezolana y podría reunir a otras organizaciones.

La agenda advierte de posibles afectaciones viales.

Para evitar Parque Lincoln pueden utilizarse Ejército Nacional, Horacio, Masaryk, Ferrocarril de Cuernavaca o Periférico.

RODADAS

Las motocicletas también tendrán presencia esta tarde y noche. A las 17:00 horas saldrá una rodada del Monumento a la Revolución hacia Iztapalapa; a las 20:10 habrá otro contingente que llegará desde Ecatepec por Avenida Central y hará escala a las 21:10 en Río Consulado, mientras que a las 22:00 partirá otra rodada desde Carlota Armero y Canal Nacional.

Además, a las 18:00 horas saldrá del Hemiciclo a Juárez una rodada en patines rumbo a calles de Mixcoac.

EVENTOS MASIVOS

Alebrijes en el Centro y Reforma

Uno de los eventos que más afectarán al tránsito será el 18º Concurso y Desfile de Alebrijes Monumentales. Arranca a las 12:00 horas en el Zócalo y avanzará por 5 de Mayo, Eje Central, Avenida Juárez y Paseo de la Reforma hasta la Diana Cazadora.

Two Door Cinema Club Show de aniversario de su disco Tourist History en el Pepsi Center de la CDMX Daniel Betanzos

Además, las enormes figuras permanecerán exhibidas sobre Paseo de la Reforma hasta el 8 de noviembre.

La Carrera Panamericana llega a Bellas Artes

Otro punto especialmente complicado será el Centro por la llegada de la Carrera Panamericana. Los 80 autos ingresarán a la ciudad alrededor de las 16:30 horas por el Distribuidor Vial La Concordia y seguirán por Calzada Ignacio Zaragoza, Viaducto Río de la Piedad, Viaducto Miguel Alemán, Eje Central y Avenida Juárez hasta la meta frente a Bellas Artes. La previsión de asistencia es de unas 30 mil personas.

Conciertos, futbol y ferias

Edén Muñoz estará a las 20:00 horas en la Plaza de Toros México; Martin Garrix, a la misma hora en el Palacio de los Deportes; Airbag en el Pepsi Center; Soy Luna en la Arena Ciudad de México y Yolanda del Río en el Teatro Metropólitan. A las 20:30 se presenta Enrique Bunbury en el Auditorio Nacional y Band-Maid en el Pabellón Oeste.

Desde las 11:00 horas continúa la Feria del Libro en el Zócalo, además de Bici Expo y otras exposiciones en el WTC, la Feria Nacional del Mole en San Pedro Atocpan y el Festival de Flores de Cempasúchil sobre Paseo de la Reforma.

En deportes, Pumas CU recibe a Águilas Blancas a las 11:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario, con una asistencia prevista de 30 mil personas. Por la noche, a las 21:00 horas, Cruz Azul enfrenta a Juárez en el Estadio Banorte, también con una previsión de 30 mil aficionados.

Finalmente, desde temprano se realizará la peregrinación anual de enfermos de la Orden de Malta México, que partirá de Paseo de la Reforma y Calzada de Guadalupe rumbo a la Basílica.