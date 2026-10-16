Xochimilco impulsa su riqueza cultural en Día de Muertos con amplia oferta artística y gastronómica

Con una propuesta cultural que integra siete obras de teatro, la participación de más de 20 expositores de pulque tradicional y un despliegue de expresiones representativas en sus pueblos y barrios, la Alcaldía Xochimilco presentó la cartelera festiva “Xochimilco, donde florecen las almas” para conmemorar el Día de Muertos.

Durante la presentación oficial del programa, el secretario particular de la demarcación, Isac Ramírez Capultitla, en representación de la alcaldesa Circe Camacho Bastida, junto a la directora general de Turismo, Mónica Gabriela Díaz Lezama, detallaron los ejes de esta iniciativa orientada a preservar la identidad histórica, promover las artes y detonar la economía local.

El programa escénico en chinampas y escenarios naturales contempla las producciones Sobrenatural, Ritos Siniestros de las Brujas de Xochimilco; Axolotl, En busca de la Calaverita de Azúcar; La Catrina en Trajinera; La Leyenda del Nahual; Miccailhuitl: Susurros de la Miztlancihuatl; Retorno al Mictlán y El Quinto Sol, la leyenda en el Gran Canal. De forma complementaria, el Centro Histórico de la demarcación albergará la Cantina tradicional con maestros pulqueros para difundir la gastronomía ancestral.

"Con esta iniciativa, el gobierno de Circe Camacho apuesta por la cultura como un espacio de encuentro comunitario y una forma de preservar el patrimonio que distingue a Xochimilco", expresaron las autoridades al subrayar que el proyecto abre espacios de trabajo para artistas, productores y portadores de tradiciones.

La administración local reafirmó su compromiso con el patrimonio inmaterial, invitando a residentes y visitantes a vivir esta festividad desde sus raíces a través de historias generacionales y manifestaciones artísticas que mantienen viva la herencia cultural de la demarcación.