Alebrijes gigantes invadirán CDMX; más de 300 criaturas desfilarán este sábado

Criaturas gigantes salidas de la imaginación se apoderarán de las calles de la Ciudad de México este sábado 17 de octubre, más de 300 seres fantásticos, con enormes alas, cuernos, colmillos y cuerpos multicolores, saldrán a pasear por el Centro Histórico y Paseo de la Reforma durante el 18º Desfile y Concurso de Alebrijes Monumentales 2026.

Así los alebrijes monumentales en CDMX Especial

La fiesta comenzará a las 12:00 horas en la calle 5 de Mayo, en el Centro Histórico. Los gigantes de cartón avanzarán por avenida Juárez y Paseo de la Reforma hasta llegar a la Fuente de la Diana Cazadora, acompañados por 28 bandas musicales y agrupaciones que pondrán el ambiente a lo largo del recorrido.

En esta edición participarán artesanas y artesanos de 11 estados del país, quienes darán vida a 300 figuras monumentales hechas con cartón, papel, engrudo, pintura y mucha imaginación.

Alebrijes hechos en reclusorios

Desfile de alebrijes 2026 Especial

Entre tantos personajes fantásticos habrá tres con una historia muy particular: fueron elaborados por personas privadas de la libertad, como parte de talleres de cartonería realizados en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur y los centros femeniles de reinserción social de Tepepan y Santa Martha Acatitla.

El desfile, organizado por el Museo de Arte Popular (MAP). Al terminar el recorrido, los alebrijes permanecerán en exhibición sobre Paseo de la Reforma hasta el próximo 8 de noviembre, donde podrán admirarse y fotografiarse sin costo alguno.

Las creaciones competirán en un concurso cuyos ganadores serán reconocidos el sábado 24 de octubre, a las 18:00 horas, durante una ceremonia de premiación en el Museo de Arte Popular.