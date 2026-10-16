Presentan nuevo Charrobús en CDMX para impulsar turismo

Con el propósito de impulsar la riqueza cultural y preparar a la capital del país para las festividades del Día de Muertos, se presentó oficialmente el nuevo Charrobús, un proyecto desarrollado en colaboración con El Charro González y Capital Bús.

Estamos felices de que este nuevo transporte de Capital Bús recorra la ciudad y muestre la riqueza de la capital cultural que somos", expresó la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Alejandra Frausto.

La presentación fue encabezada por la funcionaria capitalina, quien destacó la importancia de fomentar el turismo y las tradiciones locales a través de esta nueva alternativa de movilidad turística.

El lanzamiento marca el inicio de la temporada en la que las calles capitalinas comienzan a llenarse de elementos tradicionales, como flores, catrinas y una iluminación alusiva a la fecha.

El nuevo transporte busca ofrecer a los habitantes y visitantes, nacionales y extranjeros, una experiencia única para redescubrir los rincones emblemáticos de la metrópoli, bajo una temática profundamente arraigada en la identidad mexicana.

Las autoridades reiteraron que la oferta turística está abierta a todo el público, invitando a la ciudadanía a sumarse a las celebraciones y vivir de cerca las tradiciones de la temporada.

Con iniciativas de este tipo, la capital se alza como un punto de encuentro para el turismo cultural, consolidando estrategias que dinamizan la economía local y revalorizan el patrimonio histórico y festivo de México.