Marchas y manifestaciones 'desquiciarán' vialidades HOY en CDMX

Hoy miércoles último de mes se esperan al menos dos marchas y cinco manifestaciones a lo largo y ancho de la Ciudad de México y en diversos horarios, así como por distintos motivos.

Te brindamos la información a detalle de todas las movilizaciones contempladas este día y las opciones viales en caso de que tengas que circular o dirigirte por dichas zonas.

MARCHAS:

Familiares de enfermos de autismo

Hora: 10:00 horas

Lugar: Ángel de la Independencia.

Ciudad de México Cortesía

Rumbo A: Por definir.

Motivo: Realizaran la 12va Caminata Apapache por el Autismo CDMX.

Opciones viales:

Evita Paseo de la Reforma. Usa: Circuito Interior, Av. Chapultepec, Viaducto Miguel Alemán o Eje 1 Norte/Sur.

Coordinadora de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Comunitaria

Hora: 10:00 horas

Lugar: Estacion Olivo de la línea 1 del Metrobus en Av. Insurgentes Sur # 1871 Colonia Guadalupe Inn Alcaldía Álvaro Obregón CDMX.

Metrobús CDMX. Foto: Cuartoscuro

Rumbo a: Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en Barranca del Muerto # 24 Colonia Guadalupe Inn Alcaldía Álvaro Obregón CDMX.

Motivo: Movilización por las y los docentes y talleristas no aceptados en la convocatoria 2026 Pilares, Alto a la represión, Derecho a la libre Organización, así como Reinstalación de los maestros Lorenzo y Ricardo.

Alternativas viales:

Evita Avenida Insurgentes Sur. Usa Periférico Sur, Avenida Revolución o Avenida Universidad.

MANIFESTACIONES

Colectiva Minerva

Hora: 09:00 horas

Lugar: Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales en Av. James Sullivan # 133 Colonia San Rafael Alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

Motivo: Exigen justicia para adolescente víctima de agresión sexual y que se actúe con perspectiva de género, garantizando el acceso a la justicia y respeto a los derechos de la persona agraviada.

Opción vial:

Evita Av. Sullivan.

Usa: Circuito Interior, Av. Ribera de San Cosme o Eje 1 Norte (Mosqueta).

Frente Nacional por las 40 horas

Hora: 10:00 horas

Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Motivo: Conferencia de prensa para informar sobre las acciones a seguir en rechazo al cambio que pretende hacerse al artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se busca legalizar el acto de no notificar los despidos injustificados.

La SCJN es el Máximo Tribunal de México. Foto: Cuartoscuro

Opción vial:

Usa Eje Central, Fray Servando Teresa de Mier o Circuito Interior.

Ex trabajadores de la extinta Ruta-100

Hora: 10:00 horas

Lugar: Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México (Secretaría de Gobierno) en Plaza de la Constitución # 1 Colonia Centro Histórico Alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

Motivo: Asamblea informativa para exigir el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28 % de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

Alternativas viales:

Usa Eje Central, Fray Servando Teresa de Mier o Circuito Interior.

Movimiento Cívico Popular

Hora: 13:00 horas

Lugar: Palacio Legislativo de San Lázaro en Av. Congreso de la Unión No. 66 Colonia El Parque Alcaldía Venustiano Carranza CDMX.

Bloqueo en San Lázaro.

Motivo: Mesa pública de diálogo en la que brindarán las soluciones económicas a la crisis de inundaciones y ciclo del agua, el campo y las pensiones; así como para exigir se dé cumplimiento pleno a las demandas de diferentes sindicatos y organizaciones campesinas.

Opción vial:

Toma Circuito Interior, Av. Fray Servando Teresa de Mier o Eje 3 Oriente.

Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la Ciudad de México

Hora: 18:00 hrs.

Lugar: Mercado 204 San Juan de Aragón en Av. 414 # 110 Colonia Pueblo de San Juan de Aragón Alcaldía Gustavo A. Madero CDMX.

Motivo: Asamblea para definir la agenda de trabajo del 2026 en defensa de los mercados públicos de la Ciudad de México.

Opción vial:

Evita Av. 414.

Usa: Av. Central, Av. 608 o Av. Gran Canal.

*bb