Marcha de locatarios de mercados y otras manifestaciones causarán caos en CDMX

Esta mitad de semana se esperan al menos dos marchas y once manifestaciones que seguramente afectarán diversas vialidades de la Ciudad de México a lo largo del día, te damos opciones viales para que libres los embotellamientos y llegues a tiempo a tus destinos.

MARCHAS

Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Chapingo (STUACH)

HORA: 08:00 hrs.

LUGAR: Lugar: Av. Cuauhtémoc y Viaducto Presidente Miguel Alemán Valdés, Col. Piedad Narvarte alcaldía Benito Juárez CDMX.

RUMBO A: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en Av. Cuauhtémoc # 1230 Sta Cruz Atoyac alcaldía Benito Juárez CDMX.

MOTIVO: Exigen la regularización de los 5 niveles salariales que se encuentran por debajo del salario mínimo, La corrida del 2% en prestaciones y El respaldo presupuestal a la Universidad Autónoma de Chapingo, para el pago integro de la medida de fin de año.

Alternativas viales:

Eje 5 Sur Eugenia, Eje 6 Sur Ángel Urraza, Eje Central Lázaro Cárdenas, Dr. José María Vértiz, División del Norte y Av. Universidad para rodear la zona de Av. Cuauhtémoc y Viaducto.

Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la Ciudad de México

HORA: 10:45 hrs.

Bloqueo en Insurgentes Norte.

LUGAR: Hemiciclo a Juarez.

RUMBO A: Zócalo a la Ciudad de México (Frente a las Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México).

MOTIVO: Entregaran un oficio a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Lic. Clara Brugada Molina, para exigir el cumplimiento de los compromisos hechos a los mercados públicos, respaldados por más de 10 mil firmas.

Alternativas viales:

Eje Central Lázaro Cárdenas, Av. Hidalgo, Paseo de la Reforma, Eje 1 Norte Rayón, Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación y José María Izazaga para rodear el primer cuadro.

MANIFESTACIONES

Sindicato nacional de trabajadores de la Secretaría de Salud

HORA: 07:00 hrs.

LUGAR: Oficinas del IMSS-BIENESTAR en Gustavo E. Campa # 54 Colonia Guadalupe Inn alcaldía Alvaro Obregón CDMX.

MOTIVO: Se manifiestan derivado de la falta de pagos e incumplimiento por parte de las Autoridades de IMSS-BIENESTAR FEDERAL.

Opciones viales:

Av. Insurgentes Sur, Av. Revolución, Barranca del Muerto, Río Mixcoac y Eje 7 Sur Félix Cuevas para evitar la zona de Guadalupe Inn.

FAMILIARES Y AMIGOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS EN EL ESTADO DE SINALOA

HORA: 07:00 hrs.

LUGAR: Palacio Nacional.

MOTIVO: Exigen la intervención inmediata de las autoridades federales para agilizar las investigaciones y localizar con vida a los cuatro turistas, originarios del municipio de Ixtlahuaca, Estado de México, quienes se encuentran desaparecidos desde el 3 de febrero en Mazatlán, Sinaloa.

VECINOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL NARCISO MENDOZA Y COLONIAS ALEDAÑAS

HORA: 07:30 hrs.

LUGAR: Av. Canal de Miramontes Esquina Acoxpa Colonia Narciso Mendoza alcaldía Tlalpan CDMX.

MOTIVO: Realizaran el bloqueo de vialidades ante el incumplimiento de promesas tras 1 año sin suministro constante de agua potable, pagando un servicio que no tienen.

Alternativas viales:

Calzada del Hueso, Calzada de Tlalpan, Av. División del Norte, Periférico Sur y Av. Prolongación Canal de Miramontes para rodear la zona de Acoxpa.

UNIÓN NACIONAL DE TÉCNICOS Y PROFESIONISTAS PETROLEROS

HORA: 07:30 hrs.

LUGAR: Torre Pemex (Puerta 22) en Bahía de San Hipólito # 22 Colonia Verónica Anzures alcaldía Miguel Hidalgo CDMX.

MOTIVO: Exigen un aumento salarial para los profesionistas petroleros, tanto en activo como jubilados, conforme al marco laboral aplicable; asimismo, demandan mejores condiciones de trabajo y el pleno reconocimiento de sus derechos sindicales.

COLECTIVO JUSTICIA PARA VELVET

HORA: 09:00 hrs.

LUGAR: Reclusorio Preventivo Varonil Norte en Jaime Nuno # 155 Colonia Chalma de Guadalupe Alcaldía Gustavo A. Madero CDMX.

MOTIVO: Exigen justicia para la menor de edad que perdió la vida tras ser atropellada el 28 de enero de 2023, en la alcaldía Coyoacán, por un motociclista que conducía a exceso de velocidad.

COLECTIVAS FEMINISTAS

HORA: 10:00 hrs.

LUGAR: Unidad de Gestión Judicial 6 del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma # 50 Colonia San Lorenzo Tezonco alcaldía Iztapalapa CDMX.

MOTIVO: Exigen justicia para víctima de agresión sexual y que se vincule a proceso conforme a la Ley al presunto responsable.

EX TRABAJADORES DE LA EXTINTA RUTA-100

HORA: 10:00 hrs.

Piden extrabajadores de Ruta 100 reunión con Sheinbaum

LUGAR: Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México (Secretaría de Gobierno) en Plaza de la Constitución # 1 Colonia Centro Histórico alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

MOTIVO: Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28 % de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

TRABAJADORAS SEXUALES INDEPENDIENTES Y UNIDAS

HORA: 11:00 hrs.

LUGAR: Reclusorio Preventivo Varonil Sur en Circuito Javier Piña y Palacios y Lic. Martínez de Castro Colonia San Mateo Xalpa, alcaldía Xochimilco CDMX.

MOTIVO: Acompañarán a una mujer trans, activista y víctima de un intento de feminicidio, con el fin de exigir justicia y garantizar la reparación del daño, así como una sentencia en contra del presunto responsable.

HABITANTES DE DIVERSAS ALCALDÍAS

HORA: 12:30 hrs.

LUGAR: Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México en Plaza de la Constitución # 2 Colonia Centro Histórico alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

MOTIVO: Entregarán una propuesta al gobierno capitalino para garantizar que la Consulta Ciudadana sobre el Plan General de Desarrollo (PGD) de 20 años se realice de manera amplia, informada y participativa, permitiendo que todos los habitantes conozcan el proceso y presenten sus propuestas.

PLATAFORMA UNIVERSITARIA ANTI-IMPERIALISTA MÉXICANA

HORA: 18:30 hrs.

LUGAR: Islas de Ciudad Universitaria junto al espejo de agua.

MOTIVO: Acto de luto por las niñas asesinadas en Irán por un misil de los Estados Unidos.

VECINAS Y VECINOS DE PARQUE LIRA

HORA: 20:00 hrs.

LUGAR: Av. Parque Lira y Gobernador Agustín Vicente Eguia, Colonia San Miguel Chapultepec 1a. Sección alcaldía Miguel Hidalgo CDMX.

MOTIVO: Intervención lumínica por el espacio público, en rechazo a la privatización y limpieza social que la alcaldía Miguel Hidalgo promueve en el Parque Lira.

Alternativas viales:

Av. Constituyentes, Circuito Interior José Vasconcelos, Av. Jalisco, Av. Patriotismo y Av. Observatorio para rodear la zona de Parque Lira.

