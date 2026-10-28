Manifestaciones y eventos hoy 28 de octubre en CDMX

Este miércoles 28 de octubre se prevén relativamente pocas manifestaciones en la Ciudad de México, sin embargo, habrá varios eventos masivos y de entretenimiento que es probable que afecten tus traslados. Las zonas más congestionadas serán Paseo de la Reforma, especialmente entre el Ángel y la Diana, donde un evento de Fórmula 1 está programado para las 10 de la mañana. También habrá mucho movimiento en San Hipólito por el día de San Judas Tadeo y se espera un día pasado por lluvia.

MANIFESTACIONES

Alianza Nacional de Jubilados

A las 9:00 horas, jubilados se concentrarán frente a la Secretaría de Energía, en Avenida Insurgentes Sur 20, colonia Roma Norte. Exigen respeto a sus derechos adquiridos, incremento anual de las pensiones, servicios médicos dignos, medicamentos suficientes y certeza jurídica, entre otras demandas.

Integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados Cuartoscuro

Se espera la participación de distintas agrupaciones de jubilados, principalmente del sector petrolero, y no se descartan afectaciones a la circulación.

Para evitar la zona pueden utilizarse Avenida Chapultepec, Paseo de la Reforma, Avenida Cuauhtémoc o Circuito Interior.

Comuneras y comuneros de Eloxochitlán

A las 11:00 horas estarán frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Pino Suárez 2, Centro Histórico. Pedirán la liberación de personas que consideran injustamente encarceladas y defenderán la autonomía y el territorio de los pueblos originarios. Como parte de sus actividades realizarán la pinta colectiva de una manta. No se descartan afectaciones viales en los alrededores de la Corte.

Para evitar esa parte del Centro pueden utilizarse José María Izazaga, Eje Central, Circunvalación o Eje 1 Norte.

Plataforma 4:20

A partir de las 12:00 horas habrá actividades en tres puntos: Monumento a la Madre, División del Norte con Avenida Cuauhtémoc y Gran Canal con Circuito Interior.

Como en días anteriores, realizarán una jornada de recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y charlas sobre derechos humanos y legislación.

Dependiendo del punto, pueden utilizarse Reforma, Circuito Interior, Dr. Vértiz, Eje 5 Sur, Eduardo Molina o Congreso de la Unión.

Colectiva Micelias

A las 12:00 horas estarán afuera del Metro Constitución de 1917, en Iztapalapa, recolectando víveres para mujeres mazatecas que mantienen un plantón frente a la Suprema Corte. También exigen que se cancelen órdenes de aprehensión contra integrantes de su comunidad que, señalan, fueron desplazados por defender el río Xangá Ndá Ge.

Para evitar la zona pueden utilizarse Avenida Tláhuac, Periférico Oriente, Eje 6 Sur o vialidades locales de Iztapalapa.

CITAS AGENDADAS

Trabajadores agrícolas

A las 11:00 horas, integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas acudirán a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en Nuevo León 210, colonia Hipódromo Condesa. Durante el día también tienen prevista otra cita en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en Municipio Libre 377, Santa Cruz Atoyac.

Solicitarán apoyos y recursos para fortalecer las actividades del campo y atender las necesidades de trabajadores agrícolas de Guerrero.

Para la zona de la Condesa pueden utilizarse Insurgentes, Circuito Interior, Avenida Chapultepec o Patriotismo. En Santa Cruz Atoyac, las alternativas son Avenida Universidad, División del Norte, Eje 7 Sur y Avenida Cuauhtémoc.

Comerciantes y trabajadores no asalariados

A las 12:00 horas acudirán a la Secretaría de Gobierno, en Plaza de la Constitución, para denunciar un presunto abuso de autoridad de funcionarios de la alcaldía Iztacalco contra vendedores ambulantes.

Para evitar el primer cuadro pueden utilizarse Eje Central, José María Izazaga, Circunvalación o Eje 1 Norte.

RODADAS

A las 19:45 horas saldrá una rodada desde Ermita Iztapalapa rumbo a una Casa de los Payasos del Terror, en Gustavo A. Madero; a las 20:15 partirá otra desde Leyes de Reforma para visitar casas del terror, y a las 20:30 habrá una salida desde Miguel Ángel de Quevedo y División del Norte rumbo a las Calaveras de Tláhuac.

A las 20:45 horas saldrá otra rodada desde la Torre del Caballito, todavía sin destino definido, y a las 21:00 horas partirá un grupo desde Parque México rumbo al Nuevo Panteón Jardín, en Álvaro Obregón.

EVENTOS DE ESPARCIMIENTO

A las 10:00 horas está programado el Show Run de la escudería Cadillac F1 con Checo Pérez, entre el Ángel de la Independencia y la Diana Cazadora. Se contempla una asistencia de hasta 100 mil personas, por lo que se esperan importantes afectaciones en Paseo de la Reforma y calles cercanas.

También en el templo de San Hipólito hay festividades por el día de San Judas Tadeo. Se prevé la llegada de miles de fieles durante todo el día, así que habrá mucha actividad alrededor de Avenida Hidalgo, Reforma, Zarco y Guerrero.

Por la noche, América enfrenta a Tijuana a las 21:00 horas en el Estadio Banorte. En el Palacio de los Deportes, Omar Courtz se presenta a las 20:00 horas, mientras que Jimmy Sea estará a las 21:00 en el Teatro Metropólitan.

Además, continúan las actividades de Día de Muertos en Tláhuac, los Alebrijes Monumentales y el Festival de Flores de Cempasúchil sobre Reforma. A las 19:00 horas también se encienden las Esculturas Luminosas de Día de Muertos entre el Ángel y la Puerta de los Leones de Chapultepec.